Messi vereerd met Laureus Award: 'Heb veel moeten doorstaan bij Argentinië'

Lionel Messi voelde zich vereerd nadat hij maandagavond bij de Laureus Awards was uitgeroepen tot de beste sporter van de wereld. De voetballegende, die eind vorig jaar met Argentinië wereldkampioen werd, ziet de prestigieuze prijs als een kers op de taart.

"Ik keek even naar de namen van enkele legendes die me zijn voorgegaan: Michael Schumacher, Tiger Woods, Rafael Nadal, Roger Federer, Usain Bolt, Lewis Hamilton, Novak Djokovic... Nu besef ik pas echt wat voor unieke eer dit is", zei Messi bij de prijsuitreiking in Parijs.

De 35-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain kreeg de voorkeur boven onder anderen Max Verstappen, Nadal en zijn ploeggenoot Kylian Mbappé. Messi weet dat hij de prijs volledig te danken heeft aan het succes met Argentinië, dat hij eind vorig jaar in Qatar naar de eerste wereldtitel sinds 1986 leidde.

"Ik heb mijn grootste droom in vervulling zien gaan", zei Messi, die met Argentinië in de finale na strafschoppen afrekende met Frankrijk. "Het heeft bijna mijn hele carrière geduurd, maar het is me toch gelukt om wereldkampioen te worden."

"Ik heb in al die jaren veel moeten doorstaan en heb het nodige meegemaakt. De vele mooie momenten bij FC Barcelona, maar ook veel zware periodes bij de nationale ploeg. Toch heb ik nooit opgegeven."

Lionel Messi zet zijn handtekening op het bord met winnaars van de Laureus Awards. Foto: Getty Images

Messi lovend over Parijs en Paris Saint-Germain

Met die zware jaren doelt Messi op de lange prijzendroogte. De sterspeler haalde in 2014 met Argentinië ten koste van Oranje de WK-finale, maar daarin bleek Duitsland te sterk. Pas in 2021 sleepte Messi zijn langverwachte eerste prijs met 'La Albiceleste' in de wacht door de Copa América te winnen.

In zijn dankwoord had Messi ook nog mooie woorden over voor Parijs en zijn club Paris Saint-Germain. Die complimenten komen een week nadat Messi door de Parijzenaars was geschorst vanwege een ongeoorloofde trip naar Saoedi-Arabië. Die zette kwaad bloed bij supporters.