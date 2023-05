Advocaat hekelt beleidsbepalers ADO: 'Spelers willen weten waar ze aan toe zijn'

ADO Den Haag-trainer Dick Advocaat heeft maandagavond na het definitief mislopen van de play-offs forse kritiek geuit op de clubeigenaar. Volgens de Hagenaar is het onrustig in de selectie, doordat veel spelers nog geen duidelijkheid hebben gekregen over hun toekomst.

"We weten nu dat we de play-offs voor promotie niet gaan halen. Dus hopelijk komt er nu duidelijkheid van de geldschieters. Je proeft dat de spelers graag willen weten waar ze aan toe zijn", zei Advocaat na het verloren duel met Jong Ajax (4-2) tegen ESPN.

De onduidelijkheid over enkele spelerscontracten was voor Advocaat zelfs reden om maandag zijn basiself te wijzigen. Zo begon Finn van Breemen, die in de belangstelling van FC Basel staat, op de bank in Amsterdam. De twintigjarige verdediger had de twee competitieduels daarvoor nog een basisplek.

"Ik vind dat Finn er niet helemaal bij is met zijn hoofd. Dat is niet zo gek bij een jongen van twintig die de mogelijkheid krijgt om naar een heel grote club te gaan. Ik hoop voor hem dat de transfer doorgaat, maar het duurt ontzettend lang. Zoals alles bij ADO te lang duurt", baalde Advocaat, wiens irritaties zijn gericht op de Amerikaanse eigenaar Bolt Football Holdings.

"De beleidsbepalers zitten in de VS, Spanje en Engeland. Die hoor je en zie je niet meer. Spelers zitten ondertussen te wachten op duidelijkheid over hun toekomst. Veel jongens hebben een gezin. Ze willen weten of ze mogen blijven, of dat ze naar een andere club kunnen. Er zijn nu zo'n vier weken voorbijgegaan waarin we niks gehoord hebben. Dat is zonde."

Foto: Pro Shots

Advocaat heeft geen spijt van ADO-avontuur

De stevige teksten van Advocaat volgden op een al teleurstellende avond voor ADO op sportpark De Toekomst. Door de 4-2-nederlaag bij Jong Ajax liep de club uit de hofstad definitief een plek in de play-offs voor promotie mis. Daardoor is ADO volgend seizoen wéér tot de Keuken Kampioen Divisie veroordeeld.

De 75-jarige Advocaat, die in november de ontslagen Dirk Kuijt opvolgde, slaagde er zodoende niet in om ADO na een dramatische seizoensstart alsnog aan succes te helpen. "Maar ik heb er geen spijt van dat ik ben ingestapt", zei de 'Kleine Generaal', die na dit seizoen vertrekt.

"We hadden verwacht dat het ons zou lukken om de play-offs te halen, maar we verloren te veel cruciale wedstrijden. Dat kan niet. Ook tegen Jong Ajax gaven we te makkelijk doelpunten weg. Dat is elke week hetzelfde. We zijn met z'n allen niet goed genoeg geweest en moeten terugkijken op een teleurstellend seizoen."