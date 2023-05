City-coach Guardiola wil tegen Real geen wraak, maar ticket voor CL-finale

Manchester City-coach Josep Guardiola is dinsdag niet in Madrid voor revanche, maar om een eerste stap naar de Champions League-finale te zetten. Dat beweert de Spanjaard daags voor het duel met Real Madrid, dat vorig seizoen in het miljoenenbal nog te sterk was voor City.

"Dit is gewoon een nieuwe kans. Wat toen is gebeurd, is verleden tijd", zei Guardiola in aanloop naar de kraker. Vorig seizoen lag City in Madrid lang op koers voor een finaleplek, maar sleepte Real er door twee treffers van Rodrygo een verlenging uit. Daarin maakte Karim Benzema het winnende doelpunt.

"Vorig seizoen hebben we meer dan alles gedaan om de finale te bereiken, maar het was niet genoeg. We speelden uitzonderlijk goed. Natuurlijk zijn het dezelfde managers en voor een groot deel dezelfde spelers, maar het zijn totaal verschillende wedstrijden."

Rodri, die op de persconferentie naast Guardiola zat, sprak in tegenstelling tot zijn coach wél over wraak. "Voetbal geeft je de mogelijkheid om wraak te nemen", zei de Spanjaard. "Toen hebben we de wedstrijd in vijf minuten verloren. Dat was niet goed en daar moeten we van leren."

Het winnen van de Champions League is de langgekoesterde droom van de kapitaalkrachtige Premier League-club die in handen is van de steenrijke sjeik Mansour Bin Zayed Al Nahyan uit Abu Dhabi. De club stond één keer eerder in de eindstrijd: in 2021 werd met 0-1 verloren van Chelsea.

"Er komt een keer dat we de finale halen en winnen, maar om te winnen moet je de beste teams verslaan en Madrid is het beste team in het afgelopen decennium", zei Guardiola, die de 'cup met de grote oren' als trainer van FC Barcelona wel al twee keer won.

Spelers van Real Madrid na de zege van vorig jaar op Manchester City. Foto: Getty Images

'We willen niet alleen Haaland afstoppen, maar een heel team"

Real-coach Carlo Ancelotti blikte daags voor de kraker met City ook vooruit. "We moeten op ons best zijn. Het wordt een duel dat veel vraagt van iedereen, maar dat mag je ook wel verwachten van een halve finale in deze competitie."

Real treft bij City natuurlijk ook doelpuntenmachine Erling Haaland. "Hij is een heel gevaarlijke speler, maar we spreken niet alleen over Haaland", benadrukte Ancelotti. "We willen niet alleen Haaland afstoppen. We willen een team afstoppen dat niet te stoppen lijkt."