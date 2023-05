PEC lijdt dure nederlaag in bloedstollende titelstrijd, ADO nog een jaar in KKD

PEC Zwolle is de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie maandag kwijtgeraakt aan Heracles Almelo. De 'Blauwvingers' verloren met 3-1 bij Jong PSV en moeten de Almeloërs nu op doelsaldo voorlaten. Jong Ajax won met 4-2 van ADO Den Haag, dat op geen enkele manier meer kan promoveren.

PEC en Heracles zijn al zeker van promotie, maar vechten in het competitieslot om het kampioenschap. Heracles had vrijdag de druk met een zege op FC Dordrecht (1-3) al bij PEC gelegd en kon voor de tv rustig kijken hoe de titelconcurrent het ervan afbracht bij Jong PSV.

In Eindhoven had PEC het lastig en kwam de ploeg van trainer Dick Schreuder in de 36e minuut op achterstand door een goal van Jason van Duiven, die nota bene in Almelo geboren is. Vier minuten later maakte PEC de achterstand ongedaan door een eigen doelpunt van Jenson Seelt.

Aan een punt had PEC genoeg om de leiding in de competitie te behouden, maar kort na rust ging het opnieuw mis. Jong PSV-verdediger Livano Comenencia maakte de 1-2, waarna PEC vol op de aanval ging spelen. Dat leverde verschillende kansen op, maar steeds stuitte PEC op doelman Roy Steur of het aluminium.

In de slotfase profiteerde Jong PSV'er Simon Colyn van de geboden ruimte door de 3-1 te maken. Die treffer zou later zomaar beslissend kunnen zijn in de titelstrijd. Het verschil tussen PEC en Heracles is op de ranglijst namelijk slechts drie doelpunten.

De strijd om het kampioenschap Stand:

1. Heracles 36- 79 (+56)

(+56) 2. PEC 36- 79 (+53)





(+53) Resterend programma:

Heracles: NAC (uit), Jong Ajax (thuis)

PEC: Roda JC (thuis), Helmond Sport (uit)

Seizoen gaat als een nachtkaars uit bij ADO

In Amsterdam boekte Jong Ajax een 4-2-zege op ADO Den Haag, dat alleen bij een overwinning nog een theoretische kans had om zich te plaatsen voor de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Door de nederlaag spelen de Hagenaars dus sowieso nog één jaar in de Eerste Divisie.

Halverwege keek de ploeg van trainer Dick Advocaat door goals van Kristian Hlynsson en Django Warmerdam al tegen een 2-0-achterstand aan. Na de rust deed Boy Kemper wat terug (2-1), maar door een rode kaart voor Guillem Rodríguez zat een comeback er niet in.

Hlynsson en Mika Godts deden ADO met de 3-1 en 4-1 nog meer pijn, waarna Thomas Verheydt met het hoofd de 4-2 en zijn honderdste doelpunt in de Eerste Divisie maakte. Voor de spits is het een mooie mijlpaal in een verder teleurstellend seizoen.