Sampdoria degradeert met Lammers en Nuytinck na elf seizoenen uit Serie A

Sampdoria is maandag na elf seizoenen gedegradeerd uit de Serie A. De club van de Nederlanders Sam Lammers en Bram Nuytinck verloor met 2-0 bij Udinese en kan degradatie in de resterende vier duels niet meer ontlopen.

In het duel met Udinese stond Nuytinck in de basis van Sampdoria en viel Lammers in de slotfase in. Roberto Pereyra en Adam Masina scoorden in de eerste helft voor Udinese, waar de Nederlander Marvin Zeegelaar in de basis stond.

Sampdoria, dat in 1991 landskampioen werd, kende een turbulent seizoen. Supporters van de club uit Genua waren boos over de prestaties en keerden zich tegen clubvoorzitter Massimo Ferrero. Op de stoep van het kantoor werd een afgehakt varkenshoofd neergelegd en Ferrero ontving een bombrief.

Een week geleden kwamen de fans, spelers en technische staf in opstand tegen de clubleiding. Lammers en Nuytinck steunden het protest. Rond het competitieduel met Torino poseerden de spelers met een groot spandoek waarop de tekst 'Handen af van Sampdoria' stond.

Sampdoria won in het hele seizoen drie competitiewedstrijden. De club, die in 1990 de Europacup II won en twee jaar later in de finale van de Europacup I stond, was vanaf de eerste speelronde onderin de ranglijst te vinden. In Italië degraderen de onderste drie clubs naar de Serie B.

De andere twee degradanten zijn nog niet bekend. Extra pijnlijk voor Sampdoria is dat stadgenoot en rivaal Genoa zich twee dagen eerder juist verzekerde van promotie naar de Serie A. De ploeg van Kevin Strootman was een jaar eerder gedegradeerd uit de hoogste klasse in Italië.