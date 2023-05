Geblesseerde Aké moet Champions League-kraker City tegen Real missen

Manchester City kan dinsdag in de Champions League-kraker tegen Real Madrid geen beroep doen op Nathan Aké. De Oranje-international ontbreekt vanwege een blessure in de selectie van de Engelse topclub.

Aké viel afgelopen weekend in het Premier League-duel van Manchester City met Leeds United (2-1-zege) geblesseerd uit. De verdediger leek vooral naar zijn bovenbeen te grijpen, maar het is nog onbekend wat hij precies mankeert.

De 28-jarige Aké was net teruggekeerd van een hamstringblessure, die hij op 19 april in het duel met Bayern München in de kwartfinales van de Champions League had opgelopen. Zonder de Nederlander kwam de halvefinaleplaats van City geen moment in gevaar in München (1-4 over twee duels).

Manchester City is nog in de race voor de zeldzame treble. Naast de kans op de eindzege in de Champions League liggen 'The Citizens' op koers voor de landstitel en staat de ploeg van trainer Josep Guardiola in de finale van de FA Cup. Manchester United won in 1999 als enige Engelse club de zogeheten treble.