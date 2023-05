Lindhout fluit mogelijke kampioenswedstrijd Feyenoord tegen Go Ahead Eagles

Scheidsrechter Allard Lindhout heeft zondag de leiding bij Feyenoord-Go Ahead Eagles, de Eredivisie-wedstrijd waarin de Rotterdammers mogelijk kampioen worden. De ploeg van trainer Arne Slot heeft aan een zege genoeg voor de zestiende landstitel.

Lindhout krijgt in een uitverkochte Kuip ondersteuning van assistent-scheidsrechter Rogier Honig en Dyon Fikkert. Robin Ganser is de vierde official en Clay Ruperti fungeert in Zeist als VAR.