Van Bronckhorst en Van Persie delen schaal uit als Feyenoord landstitel veiligstelt

Giovanni van Bronckhorst en Robin van Persie zijn gevraagd om de schaal uit te reiken als Feyenoord zondag tegen Go Ahead Eagles de landstitel veiligstelt. Bij een zege op de Deventenaren is de ploeg van trainer Arne Slot niet meer te achterhalen.

Van Bronckhorst is de laatste hoofdtrainer die kampioen werd met Feyenoord. De oud-verdediger stond met zijn ploeg in seizoen 2016/2017 van de eerste tot en met de laatste speeldag bovenaan, waardoor er in Rotterdam na achttien jaar weer een landstitel gevierd kon worden.

Van Persie werd als speler geen één keer kampioen met Feyenoord, maar was wel basisspeler in het team dat in 2002 in De Kuip de UEFA Cup won. Hij is tegenwoordig bij de club actief als jeugdtrainer en is af en toe veldtrainer bij het eerste elftal.