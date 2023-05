Everton verrast met grote zege bij Brighton, meer degradatiestress voor Leicester

Everton heeft maandag voor een verrassing gezorgd in de Premier League. De laagvlieger won met maar liefst 1-5 op bezoek bij Brighton & Hove Albion. Leicester City leed eerder op de dag in een spektakelstuk duur puntenverlies in de strijd tegen degradatie.

Na 35 minuten spelen stond Everton, dat bijna twee maanden geleden voor de laatste keer won, al op een 0-3-voorsprong in het Amex Stadion. De ploeg van coach Sean Dyche had slechts één minuut nodig om op voorsprong te komen. Na een individuele actie van Dominic Calvert-Lewin opende Abdoulaye Doucouré de score.

Na een klein half uur was Doucouré opnieuw de gevierde man bij de 0-2. Uit een counter scoorde de middenvelder met een fraaie volley. Even later zorgde Brighton-keeper Jason Steele op een knullige manier voor de 0-3: een voorzet van Dwight McNeil stuiterde via het been van Steele het doel in.

Ook in de tweede helft deed Everton niet onder voor Brighton, de nummer zeven van de ranglijst. Via McNeil kwamen de bezoekers op 0-4, waarna Brighton via Alexis Mac Allister iets terug deed. Diep in de extra tijd schoot McNeil ook nog de 1-5 binnen, waarmee hij zijn hattrick voltooide.

Everton stijgt dankzij de verrassende zege naar de veilige zestiende plek. Brighton is nog altijd in de race voor een ticket voor kwalificatie van de Conference League.

Stand van degradatiekandidaten in Premier League 16. Everton 35-32 (-21)

17. Leicester City 35-30 (-15)

18. Leeds United 35-30 (-25)

19. Nottingham Forest 34-30 (-32)

20. Southampton 34-24 (-33)

Leicester City onderuit in doelpuntenfestijn

In tegenstelling tot Everton leed Leicester City duur puntenverlies in de strijd tegen degradatie. De kampioen van 2016 leek met vijf punten uit de laatste drie competitiewedstrijden de weg omhoog te hebben gevonden, maar verloor op bezoek bij Fulham in een spectaculair duel: 5-3.

Vooral voor rust presteerde Leicester dramatisch. Halverwege stond het al 3-0 door goals van Willian, oud-PSV'er Carlos Vinícius en Tom Cairney. Kort na rust schoot schoot Cairney op aangeven van Kenny Tete de 4-0 tegen de touwen en leek Leicester een pijnlijke tweede helft te wachten.

Toch kwamen de bezoekers via Harry Barnes met een antwoord (4-1) en kreeg Jamie Vardy uit een penalty de kans om de 4-2 te maken. Hij stuitte op de sterk keepende Bernd Leno, waarna Willian de 5-1 maakte.

Door een rake penalty van James Maddison en een tweede treffer van Barnes viel de schade nog enigszins mee voor Leicester, dat door de nederlaag nog meer degradatiezorgen heeft. De ploeg van trainer Dean Smith staat met dertig punten op de zeventiende plek.