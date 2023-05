Feyenoord wordt maandag gehuldigd op Coolsingel als club zondag landstitel pakt

Delen via E-mail

Mocht Feyenoord komende zondag bij het duel met Go Ahead Eagles kampioen van Nederland worden, dan volgt een dag later om 12.00 uur de huldiging op het stadhuis aan de Coolsingel. Dat laat de gemeente Rotterdam maandag weten.

Supporters wordt aangeraden om wandelend, fietsend of met het openbaar vervoer naar de huldiging te komen. Naar verwachting is een deel van het centrum van de stad een aantal uren niet bereikbaar per auto. Mensen moeten rekening houden met omleidingen, afsluitingen en drukte.