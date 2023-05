Deze beslissingen kunnen dit weekend vallen in de Eredivisie

Met nog drie speelrondes te gaan vallen er steeds meer beslissingen in de Eredivisie. Voor SC Cambuur en FC Groningen sloeg het noodlot vorige week toe, Feyenoord krijgt dit weekend een nieuwe kans om de titel veilig te stellen. Dit zijn de scenario’s.

Bij een overwinning op Go Ahead Eagles in De Kuip is Feyenoord zondag voor de zestiende keer en voor het eerst sinds 2017 kampioen van Nederland. De Rotterdammers hebben daardoor voor het eerst zelf in de hand of ze de titel pakken.

Bij puntenverlies tegen Go Ahead is de koploper afhankelijk van het resultaat van de PSV, dat later op de dag thuis tegen Fortuna Sittard speelt. Als Feyenoord zondag het kampioenschap binnensleept, wordt de ploeg van trainer Arne Slot maandag om 12.00 uur gehuldigd op de Coolsingel.

PSV kan met een overwinning de tweede plek en daarmee deelname aan de voorronde van de Champions League veiligstellen, maar is daarbij wel afhankelijk van Ajax. De Amsterdammers moeten dan punten laten liggen bij FC Groningen.

Stand boven in de Eredivisie Feyenoord 31-76 (+47) PSV 31-68 (+47) Ajax 31-63 (+47) AZ 31-61 (+27) FC Twente 31-55 (+28)

Spanning rond de play-offs

Aan het eind van het seizoen spelen de nummer vijf, zes, zeven en acht om een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League. FC Utrecht kan zich met een thuiszege op RKC Waalwijk verzekeren van de zevende plek. De strijd om de laatste plek in de play-offs ligt nog open. RKC, sc Heerenveen en NEC staan binnen drie punten van elkaar.

Ook de strijd om het ontlopen van de zestiende plek is spannend. Het verschil tussen nummer zestien Excelsior en nummer dertien Vitesse is maar drie punten. De Arnhemmers kunnen dit weekend een grote stap zetten naar lijfsbehoud.

Vitesse gaat op bezoek bij SC Cambuur, terwijl de concurrentie zwaardere tegenstanders heeft. FC Volendam ontvangt Sparta Rotterdam, Excelsior gaat naar Heerenveen en FC Emmen neemt het op tegen AZ.

Stand onder in de Eredivisie 13. Vitesse 31-31 (-14)

14. FC Volendam 31-30 (-28)

15. FC Emmen 31-28 (-25)

16. Excelsior 31-28 (-41)

17. FC Groningen 31-18 (-32)

18. Cambuur 31-16 (-42)

Promotiestrijd in Keuken Kampioen Divisie

Naast de strijd in de Eredivisie wordt in de Keuken Kampioen Divisie de jacht op promotie voortgezet. Almere City is dankzij een periodetitel zeker van deelname aan de play-offs en Willem II kan vrijdag thuis tegen Jong FC Utrecht een periodetitel pakken. De Tilburgers moeten zelf winnen en hopen dat Heracles Almelo verliest en Jong Ajax niet wint.

Naast Almere City zijn NAC Breda en FC Eindhoven door hun plaats op de ranglijst al zeker van deelname. MVV Maastricht en VVV-Venlo liggen op koers om de laatste twee play-offplekken op te eisen.

De ploeg uit Maastricht heeft op eigen veld genoeg aan een gelijkspel tegen Telstar en de Venlonaren verzekeren zich thuis tegen De Graafschap bij een overwinning of gelijkspel van een ticket.