Clubs stellen stemming over ESPN-bod op uitzendrechten Eredivisie uit

De Eredivisie CV en de achttien clubs zijn maandag (nog) niet akkoord gegaan met het voorstel van ESPN voor de toekomstige uitzendrechten van de Eredivisie. Dat betekent dat het samenwerkingsverband van televisieaanbieders nog altijd kans maakt op het nieuwe mediacontract, dat vanaf het seizoen 2025 geldt.

De Eredivisie CV (ECV) zegt in een verklaring het streven te hebben dat er op maandag 5 juni overeenstemming kan worden bereikt. "We hebben een belangrijke stap gezet en tijdens de vergadering in alle rust gesproken."

Tot 2025 heeft ESPN sowieso nog de rechten van de Eredivisie in handen. De Amerikaanse sportzender deed een bod van 160 miljoen euro per jaar voor de rechten tot 2035, maar dat is niet genoeg. ESPN kreeg onlangs verrassend concurrentie van KPN, T-Mobile, VodafoneZiggo en DELTA.

De vier televisieaanbieders willen samen 180 miljoen euro per jaar neerleggen om de rechten binnen te halen. In de vergadering van maandag werd alleen concreet gesproken over het voorstel van ESPN. Dat er nog geen witte rook is, lijkt te betekenen dat de verenigde televisieaanbieders kansrijker zijn.

De vier providers riepen de clubs vorige week al op om niet over het aanbod van ESPN te stemmen. Ze willen hun eigen voorstel nog nader uitwerken en bespreken met de clubs en de ECV. Het is niet duidelijk of de televisieaanbieders maandag zoals gepland hun plan hebben kunnen presenteren.

KPN, T-Mobile, VodafoneZiggo en DELTA zijn onder meer van plan om samen met de Eredivisie-clubs een zogenoemde joint venture (een gezamenlijke onderneming) op te richten voor de exploitatie van de mediarechten. Alle overige inkomsten zouden na aftrek van productiekosten voor 70 procent naar de clubs gaan.