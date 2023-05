Haaland treft inspiratiebron Benzema in CL: de bizarre cijfers van twee fenomenen

De halve finale van de Champions League tussen Real Madrid en Manchester City betekent dinsdag ook een duel tussen Karim Benzema en Erling Haaland. Waar de ene spits zich al ruim een decennium aan de top van de voetbalwereld begeeft, bestormt de ander sinds enkele jaren de recordlijstjes. De waanzinnige statistieken van twee topschutters.

Sinds de overname van de Abu Dhabi United Group in 2008 rijgt City de prijzen aaneen. In 2012 pakten 'The Citizens' de eerste landstitel in 44 jaar, waarna de club nog eens vijf keer kampioen werd.

Europees succes is vooralsnog uitgebleven. City behaalde onder manager Josep Guardiola halvefinaleplaatsen en zelfs een finaleplek, maar de club greep steevast naast de eindzege van de Champions League. In 2021 was Chelsea in de finale met 1-0 te sterk.

In de vorige editie bleek Real in de halve finales een te lastige horde. City won de spectaculaire heenwedstrijd nog met 4-3, maar in de knotsgekke return trok de Spaanse grootmacht aan het langste eind door zeer late goals van Rodrygo en Benzema (3-1). Met Haaland in de gelederen heeft Guardiola nu een extra troef in handen in de jacht op de felbegeerde Champions League.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Haaland imponeert ook bij City

Sinds de entree van de 22-jarige Haaland op het hoogste Europese niveau heeft hij 35 keer gescoord in 27 wedstrijden. Dit seizoen staat de teller na acht duels al op twaalf goals, mede door zijn vijfklapper tegen RB Leipzig (7-0).

Ook bij de minder dominante ploegen Borussia Dortmund en Red Bull Salzburg trok Haaland van leer, met in totaal 23 treffers in 19 Champions League-duels. In de nationale competities maakte de Noor 17 goals in 16 duels (Red Bull Salzburg) en 62 goals in 67 duels (Borussia Dortmund).

In zijn debuutseizoen bij City breekt Haaland record na record. Naast hattricks tegen Crystal Palace (4-2), Nottingham Forest (6-0), Manchester United (6-3) en Wolverhampton Wanderers (3-0) tekende hij vorige week woensdag tegen West Ham United (3-0) voor zijn 35e treffer in de Premier League. Haaland is nu alleen recordhouder als het gaat om de meeste goals in één Premier League-seizoen.

Goals Haaland per CL-seizoen: 2022-23: 12 (in 8 duels voor City)

2021-22: 3 (in 3 duels voor Dortmund)

2020-21: 10 (in 8 duels voor Dortmund)

2019-20: 10 (in 8 duels voor Dortmund en Salzburg)

Benzema scoort er lustig op los

Benzema is al achttien seizoenen op rij trefzeker in de Champions League. De 35-jarige Fransman begon goed aan het Europese clubtoernooi met twaalf goals in negentien duels in zijn eerste vier jaar bij Olympique Lyonnais. Benzema scoorde sinds zijn overstap naar Real in 2009 78 keer in 131 Champions League-wedstrijden.

Met name vorig seizoen was Benzema op schot. De 97-voudig international scoorde liefst vijftien keer in twaalf duels. Tegen zowel Paris Saint-Germain als Chelsea (beide 3-1) maakte Benzema een hattrick. Real won dat seizoen de Champions League door in de finale Liverpool met 1-0 te verslaan. In totaal won Benzema vijf keer de 'cup met de grote oren' met de Spaanse topclub.

Ook in La Liga leunt Real vooral op de productie van Benzema, die 236 keer doel trof in 436 competitieduels. Mede onder aanvoering van de topspits pakte 'de Koninklijke' vier landstitels. Dit seizoen staat hij ook al op 29 doelpunten in 38 wedstrijden voor Real in alle competities.

Goals Benzema per CL-seizoen: 2022-23: 4 (in 8 duels voor Real)

2021-22: 15 (in 12 duels voor Real)

2020-21: 6 (in 10 duels voor Real)

2019-20: 5 (in 8 duels voor Real)

2018-19: 4 (in 8 duels voor Real)

2017-18: 5 (in 9 duels voor Real)

2016-17: 5 (in 13 duels voor Real)

2015-16: 4 (in 9 duels voor Real)

2014-15: 6 (in 9 duels voor Real)

2013-14: 5 (in 11 duels voor Real)

2012-13: 5 (in 10 duels voor Real)

2011-12: 7 (in 11 duels voor Real)

2010-11: 6 (in 8 duels voor Real)

2009-10: 1 (in 5 duels voor Real)

2008-09: 5 (in 8 duels voor Lyon)

2007-08: 4 (in 7 duels voor Lyon)

2006-07: 2 (in 3 duels voor Lyon)

2005-06: 1 (in 1 duel voor Lyon)

Haaland heeft Benzema als voorbeeld

Benzema heeft in totaal 455 treffers gemaakt in 888 wedstrijden voor zijn club en land, een doelpuntenmoyenne van 0,51 per duel. Haaland staat op 207 goals in 251 duels, een moyenne van 0,82 per wedstrijd.

Haaland overrompelt de voetbalwereld momenteel met zijn statistieken, maar hij blijft bescheiden. De Noorse sensatie weet dat hij nog lang niet aan het palmares van Benzema kan tippen. Hij gaf in gesprek met FourFourTwo aan dat de Gouden Bal-winnaar van vorig jaar als inspiratiebron dient.