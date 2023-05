Messi hervat training bij Paris Saint-Germain, schorsing lijkt opgeheven

Lionel Messi heeft maandag verrassend de training bij Paris Saint-Germain hervat. De sterspeler werd afgelopen dinsdag nog voor twee weken geschorst vanwege een ongeoorloofde trip naar Saoedi-Arabië.

De 35-jarige Messi zou volgens Franse media tijdens die twee weken niet mogen spelen én trainen. Het lijkt erop dat PSG heeft besloten de schorsing in te korten, maar dat is niet helemaal duidelijk. De club meldt alleen kort op Twitter dat Messi is teruggekeerd op het trainingsveld, met daarbij een foto van de Argentijn.

De soap begon vorige week maandag, toen Messi zich niet op het trainingsveld meldde. De spelers van PSG zouden eigenlijk vrijaf krijgen, maar de vrije dag werd ingetrokken na de verrassende 1-3-nederlaag tegen Lorient. De in Parijs afwezige Messi werd vervolgens gezien in Saoedi-Arabië, het land waarvan hij toeristisch ambassadeur is.

PSG besloot Messi daarop te schorsen. De actie van de aanvaller zette bovendien kwaad bloed bij de supporters van PSG, die zich bij het stadion verzamelden om hun woede te uitten. Afgelopen vrijdag bood Messi in een video zijn excuses aan.

0:38 Afspelen knop Messi zegt sorry voor omstreden trip naar Saoedi-Arabië

Contract Messi bij PSG loopt dit seizoen af

Trainer Christophe Galtier zei vrijdag op zijn persconferentie dat hij niet wist of Messi nog in actie zou komen voor PSG. Zijn contract loopt dit seizoen af. Daar komt bij dat Messi in verband wordt gebracht met een terugkeer bij FC Barcelona en een lucratief avontuur bij de Saoedische club Al Hilal.

Zonder Messi won Paris Saint-Germain zondag met 1-3 bij Troyes. De koploper in de Ligue 1 stevent af op de landstitel. De voorsprong op nummer twee RC Lens is zes punten, met nog maar vier speelronden op het programma.

PSG vervolgt de competitie zaterdag met een thuiswedstrijd tegen degradatiekandidaat AC Ajaccio. Dat duel begint om 21.00 uur in het Parc des Princes. Het is nog onduidelijk of Messi dan zijn rentree kan maken.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.