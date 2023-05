Messi klopt Verstappen en wint Laureus Award als beste sportman van de wereld

De shortlist van genomineerden werd bepaald aan de hand van de stemmen van ruim duizend sportjournalisten uit meer dan zeventig landen. Een jury van 71 Academy Members bepaalde uiteindelijk de winnaars per categorie. In de jury zitten grote namen uit de sport, zoals Chris Hoy (baanwielrennen), Lindsey Vonn (skiën), Carles Puyol (voetbal) en Missy Franklin (zwemmen). Oud-voetballer Ruud Gullit is de enige Nederlander in de jury.