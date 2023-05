Alderweireld laat bedreigingen aan adres van familie zien: 'Gaat ver over de grens'

Delen via E-mail

Toby Alderweireld heeft haatberichten gedeeld die hij zondagavond op sociale media ontving. Daarin wordt de Belgische verdediger van Antwerp niet alleen uitgescholden, maar wordt ook zijn familie bedreigd.

"Overal zitten grenzen aan. Ik kan best wel wat verdragen, maar mijn familie bedreigen gaat ver over de grens", schrijft Alderweireld op Instagram bij een screenshot van de berichten die hij van een anoniem account kreeg toegestuurd.

In die berichten staat onder meer dat de dochter van Alderweireld deze week vermist zal worden en wordt een doodswens over zijn familie uitgesproken. Daarnaast wordt de oud-Ajacied uitgescholden vanwege zijn spel op het WK in Qatar.