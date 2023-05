Ten Hag houdt ondanks nieuwe blunder 'volledig vertrouwen' in keeper De Gea

Erik ten Hag heeft doelman David de Gea zondagavond een hart onder de riem gestoken. De Spanjaard was in de uitwedstrijd tegen West Ham United met een blunder verantwoordelijk voor de kostbare 1-0-nederlaag van Manchester United. Daardoor is een Champions League-ticket nog lang geen zekerheid.

De Gea ging na een klein half uur in de fout door een zwak en laag schot van Saïd Benrahma onder zich door te laten gaan. United was na die opmerkelijke openingsgoal niet meer bij machte om de wedstrijd om te draaien. Desondanks weigerde Ten Hag om De Gea af te vallen.

"David heeft de meeste clean sheets in de Premier League. Zonder hem hadden we dus nooit zo hoog op de ranglijst gestaan. Hij heeft mijn volledige vertrouwen. Ik zie ook geen reden tot zorg", zei Ten Hag op zijn persconferentie in het London Stadium.

Toch is het niet de eerste keer dit seizoen dat De Gea door een blunder een doelpunt veroorzaakt. Amper drie weken geleden zorgde de Spanjaard met een pijnlijke inschattingsfout voor de derde treffer van Sevilla in de kwartfinales van de Europa League. In het gewonnen FA Cup-duel met Everton begin dit jaar liet De Gea een simpele bal bij de paal langs zijn benen glippen.

'Als team moet je kunnen omgaan met zo'n fout'

Door zijn blunders speculeren Engelse media over de toekomst van De Gea bij United. De 45-voudig international beschikt over een aflopend contract, al heeft de club de optie om hem een jaar langer vast te leggen. Bovendien zouden de gesprekken over een nieuwe verbintenis in de afrondende fase zijn.

De Gea speelt al sinds de zomer van 2011 bij United. Wat Ten Hag betreft, hoeft er helemaal geen discussie over de keeperspositie gevoerd te worden. "Dit soort dingen gebeuren. Als team moet je ermee om zien te gaan. De spelers moeten karakter en veerkracht tonen en zich op die manier terug in de wedstrijd knokken."

Door de nipte nederlaag bij West Ham, donderdag de tegenstander van AZ in de halve finales van de Conference League, is het nog maar de vraag of United de vierde plek in de Premier League weet vast te houden. Het verschil met nummer vijf Liverpool is nog maar één punt, al hebben 'The Red Devils' een wedstrijd minder gespeeld. Alleen de bovenste vier clubs gaan naar de Champions League.

"Het gaat niet om Liverpool", zei Ten Hag. "Kijk naar de ranglijst; we hebben alles in eigen hand. Als we ons niveau halen, winnen we de resterende wedstrijden. Dus we hoeven helemaal niet naar andere clubs te kijken."

Strijd om CL-tickets 3. Newcastle United 34-65 (+32)

4. Manchester United 34-63 (+8)

5. Liverpool 35-62 (+25)

6. Tottenham Hotspur 35-57 +7)

