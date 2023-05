Voor veelwinnaar Sherida Spitse is een titel met 'haar' club Ajax net wat specialer

Sherida Spitse won al vele landstitels in haar voetbalcarrière. Maar geen van die prijzen pakte ze met de club waarvan ze al haar hele leven fan is. Daarom voelde haar eerste kampioenschap met Ajax zondag zo speciaal.

Ook ervaringsdeskundigen ontkomen bij een kampioensfeest niet aan de champagnedouche. "Ik zit er onder. Het zit in mijn ogen geplakt. En ik stink als ik weet niet wat", zegt Spitse met een lach, een half uur nadat ze als aanvoerder als eerste de kampioensschaal omhoog mocht houden. "Maar dit zijn de momenten waarvoor ik voetbal."

Na de overtuigende 1-6-zege van Ajax op PEC Zwolle in de laatste speelronde van de Eredivisie Vrouwen vloeit de champagne rijkelijk op het veld van het MAC3PARK Stadion. Bij de normaal zo nuchtere Spitse mengt de alcohol zich met tranen. Tranen van geluk, welteverstaan. "Dit is waarvoor ik naar Ajax ben gekomen. In mijn eerste anderhalf jaar grepen we naast de titel. Ik ben trots dat het nu wel gelukt is."

De recordinternational van het Nederlands elftal (208 interlands) werd al kampioen in Nederland met FC Twente (2012/2013 en 2013/2014) en in Noorwegen met LSK Kvinner FK (2014, 2015 en 2016) en Valerenga (2020).

"Dat was ook elke keer fantastisch", zegt Spitse. "Maar dit voelt toch iets anders. Ajax is mijn club. Als klein meisje was ik al Ajacied, keek ik naar veel wedstrijden en droeg ik het rood-witte shirt. Het is bijzonder dat ik nu in dat shirt kampioen ben geworden. En dan gebeurt het ook nog in mijn laatste jaren als voetballer, dan vind ik extra speciaal."

Toen Spitse jong was, kon ze nog niet dromen van een titel met Ajax, aangezien de vrouwentak van de Amsterdamse club pas in 2012 werd opgericht. "Ik keek altijd veel naar Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart, dat waren mijn voorbeelden. Nu kijken kleine meisjes misschien wel naar mij. Die ontwikkeling, dat is toch mooi?"

Eindstand Eredivisie Vrouwen Ajax 20-55 (+52) FC Twente 20-54 (+75) Fortuna Sittard 20-35 (+21) PSV 20-35 (+13) ADO Den Haag 20-32 (+21)

Spitse is voorbeeld voor jonge Ajax-speelsters

Toen Spitse aan het begin van 2021 naar Amsterdam kwam, maakte ze er geen geheim van wat haar belangrijkste doel was: kampioen worden met Ajax. "Prijzen pakken, daar staat deze club voor", zegt de middenvelder. "Niet alleen bij de mannen, maar ook bij ons. Het liefst elk jaar, alleen lukt dat niet altijd in het voetbal."

FC Twente was de afgelopen jaren de grote sta-in-de-weg. In de jaargang 2021/2022 eindigde Ajax als derde in de Eredivisie Vrouwen, op vier punten van kampioen Twente. Vorig seizoen moest Spitse in de laatste speelronde lijdzaam toezien hoe haar voormalige club uitgerekend in Amsterdam de derde titel op rij veiligstelde.

Dit seizoen rekende de relatief jonge ploeg van Ajax wél af met Twente. Met Spitse als de leider die de club 2,5 jaar geleden in haar zag. "Je kunt niet kampioen worden met alleen jonge en talentvolle spelers", zegt manager Daphne Koster. "Zij moeten een voorbeeld hebben. Een ervaren kracht die ze vertelt hoe het moet."

"Dat is Sherida, al was ze in het begin wel zoekende hoe ze die rol het beste kon invullen. Daar hebben we het met z'n tweeën vaak regelmatig over gehad. Sherida moest haar stem vinden. En uitvinden hoe ze die stem moest gebruiken. Soms was het lastig. Maar dit seizoen is ook die puzzel gelegd."

Suzanne Bakker, sinds afgelopen zomer hoofdtrainer van Ajax, sparde de afgelopen maanden ook vaak onder vier ogen met Spitse. "Sherida heeft zoveel ervaring en al zoveel meegemaakt. Die rust kan ze overbrengen op de andere speelsters", zegt Bakker. "Daardoor is ze heel belangrijk geweest voor deze ploeg."

Foto: Pro Shots

'Vrouwenvoetbal wordt alleen maar beter en groter'

Spitse is niet van plan om op korte termijn te stoppen met prijzen proberen te winnen bij Ajax. De Friezin verlengde haar contract een jaar geleden met drie seizoenen, tot medio 2025. "Ik word deze maand 33, maar ben nog lang niet klaar. Misschien ga ik wel door tot mijn veertigste, je weet het niet", zegt ze met een lach.

Doelen zijn er nog genoeg. Zo wil Ajax volgend seizoen goed presteren in de Champions League. Daarnaast ziet Spitse dat het vrouwenvoetbal "alleen maar beter en groter" wordt, een ontwikkeling waar ze graag deel van uitmaakt.

"Er kunnen nog steeds genoeg stappen gezet worden. Er waren zondag aardig wat fans in Zwolle, ook uit Amsterdam, maar het liefst wil je dat we de stadions helemaal vol spelen. Maar dat valt en staat met de resultaten, met winnen. Bij het Nederlands elftal zag je ook dat dat er steeds meer fans kwamen na onze Europese titel in 2017. Ik verwacht dat het volgend seizoen bij Ajax ook weer wat drukker wordt."

"Maar ik ga eerst maar eens genieten van deze titel", zegt Spitse, terwijl ze een biertje aangereikt krijgt. "De beloften zijn ook kampioen geworden, net als de amateurs. Dat zijn drie feestjes bij Ajax, dus er zullen nog wel wat drankjes in gaan."