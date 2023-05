Koploper PSG besluit week vol gedoe rond Messi met belangrijke overwinning

Paris Saint-Germain heeft zondag een week die werd gedomineerd door nieuws rond Lionel Messi afgesloten met een belangrijke overwinning. Zonder de veelbesproken Argentijn werd Troyes met 1-3 opzijgezet.

Het ging deze week veel over Messi, die maandag zonder toestemming afreisde naar Saoedi-Arabië voor een commerciële trip. PSG schorste de zevenvoudig Gouden Bal-winnaar, die later excuses maakte, voor twee weken.

De dagen van Messi in Parijs lijken geteld. De fanatieke fans moeten weinig meer hebben van de ster, die zijn aflopende contract nog niet heeft verlengd. Volgens buitenlandse media heeft PSG inmiddels besloten niet met hem verder te willen.

Zonder Messi én Neymar - de Braziliaan ontbreekt al een tijdje wegens een enkelblessure - was PSG de baas over Troyes. Via Kylian Mbappé en Vitinha werd een 0-2-voorsprong genomen. Na de aansluitingstreffer van Xavier Chavalerin zorgde Fabián Ruiz voor de beslissing.

Dankzij de overwinning heeft PSG als koploper zes punten marge ten opzichte van achtervolger Olympique Marseille. Er zijn nog vier speelrondes te gaan in de Ligue 1.

Over zes dagen speelt PSG thuis tegen Ajaccio. Ook die wedstrijd moet Messi, die tijdens zijn schorsing ook niet mag trainen én geen salaris krijgt, aan zich voorbij laten gaan. Mogelijk heeft hij zijn laatste duel voor de Franse topclub al gespeeld.

Boadu scoort voor winnend AS Monaco

Eerder op de dag speelde Myron Boadu een belangrijke rol voor AS Monaco op bezoek bij hekkensluiter Angers. De voormalig aanvaller van AZ zette de bezoekers na een uur spelen op 0-2 door een counter goed af te ronden. Aleksandr Golovin had in de eerste helft de score geopend namens de Monegasken. Abdallah Sima zorgde voor de 1-2-eindstand.

Het betekende de derde seizoensgoal van Boadu in de Ligue 1. De spits speelde voor het eerst de hele wedstrijd bij AS Monaco. In de voorgaande 56 wedstrijden fungeerde Boadu als invaller of werd hij vroegtijdig gewisseld. Boadu staat sinds de zomer van 2021 onder contract bij Monaco.

Monaco blijft door de zege op koers voor een Europa League-ticket. De ploeg van trainer Philippe Clement staat vierde in de Ligue 1, met vijf punten voorsprong op naaste belager Lille. AS Monaco ligt zes punten achter op nummer drie Olympique Marseille.

