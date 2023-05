Na vijf lange jaren is Ajax Vrouwen weer kampioen: 'Schaal moest terug naar huis'

De ontlading zondag in Zwolle verraadde hoezeer Ajax Vrouwen hunkerde naar een nieuwe landstitel. Vijf jaar zonder kampioenschap voelde erg lang voor de Amsterdamse club. "Natuurlijk weten we dat prijzen winnen bij deze club hoort."

Lize Kop zit een half uurtje na de kampioenswedstrijd tegen PEC (1-6-zege) midden in een tv-interview als de keeper uit haar ooghoek een bekend gezicht ziet. Victoria Pelova vertrok in de winterstop van Ajax naar Arsenal, maar de Oranje-international was zondag even in Nederland om de kampioensschaal uit te reiken aan haar oud-ploeggenoten.

"Toen 'Vic' vier jaar geleden naar Ajax kwam, zei ze direct: 'Ik ben hier om de titel te winnen'", zegt Kop, haar haar nog nat van de champagne. "En dan lukt het ons pas in het seizoen waarin ze halverwege is weggegaan." Lachend: "Maar wat mij betreft telt deze ook gewoon voor 'Vic'."

Volg het belangrijkste nieuws over de Vrouwen Eredivisie Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen in de Vrouwen Eredivisie Blijf met meldingen op de hoogte

De 25-jarige Kop is een van de vijf speelsters uit de huidige Ajax-selectie die het vorige kampioenschap van de club - in het seizoen 2017/2018 - ook hebben meegemaakt. "De afgelopen vijf jaar duurden écht lang", zegt ze met een glimlach. "Die schaal moest terug naar huis. Het is een onbeschrijflijk mooi gevoel dat dat ons nu gelukt is."

De vrouwentak van Ajax bestaat pas sinds 2012. Toch was het vanaf het begin duidelijk dat de standaard dezelfde was als bij de mannen. "Natuurlijk voelen wij ook dat prijzen winnen bij Ajax hoort", zegt Kop. "Dit seizoen hebben we heel duidelijk naar elkaar uit gesproken wat we willen en wat we van elkaar verwachten. Dat heeft ervoor gezorgd dat we nu kampioen zijn."

Eindstand Eredivisie Vrouwen Ajax 20-55 (+52) FC Twente 20-54 (+75) Fortuna Sittard 20-35 (+21) PSV 20-35 (+13) ADO Den Haag 20-32 (+21)

Teamgevoel brengt Ajax de titel

Een dag voor het cruciale duel met PEC Zwolle keek de Ajax-selectie naar een filmpje waarin familieleden hen succes wensten. De video was een initiatief van de speelsters die zondag door een blessure niet mee konden doen. "Heel bijzonder", vindt Kop. "Het gaf ons het gevoel dat we het echt met zijn allen doen."

Het teamgevoel is volgens meerdere Ajacieden een belangrijke reden waarom het de Amsterdammers dit seizoen wél is gelukt om het al jaren dominante FC Twente af te troeven in de Eredivisie Vrouwen. De titel ging na 2018 steevast naar Enschede, ook doordat Twente bijna alle onderlinge duels won. Die trend werd vorige week doorbroken; Ajax won in Amsterdam met 1-0 van de grote rivaal. Het bleek de beslissing in de spannende titelstrijd.

"Wat mij betreft zit verschil tussen vorig jaar net niet en dit jaar net wel de titel winnen in chemie", zegt Daphne Koster, de manager van de Ajax Vrouwen. "Iedereen heeft zijn eigen rol en taak, maar het team moet altijd voorop staan. Het is een proces om dat teamgevoel te creëren. En Twente had daarin een voorsprong van meerdere jaren op ons opgebouwd."

Volgens Kop gaf uitgerekend een teleurstellend gelijkspel tegen Feyenoord (1-1) begin maart haar ploeg het laatste zetje om een echt team te worden. "Na die wedstrijd hebben we de koppen bij elkaar gestoken en gezegd dat we beter en meer met elkaar moest communiceren. Dat heeft een heel positief effect gehad."

Ajax-trainer Suzanne Bakker met de schaal. Foto: ANP

Suzanne Bakker pakt titel in eerste jaar als hoofdcoach

Kop ziet nog een tweede verklaring voor de succesvolle titelstrijd: duidelijkheid vanuit de vernieuwde technische staf, onder leiding van trainer Suzanne Bakker. "We hebben aan het begin van het seizoen al een heel duidelijk plan gemaakt", erkent Bakker. "Iedereen wist daardoor waar ze aan toe waren."

De 36-jarige oud-voetbalster werd afgelopen zomer na vier jaar als talentencoach gepromoveerd naar de hoofdmacht. Ze is de eerste vrouwelijke hoofdtrainer van Ajax en de eerste vrouwelijke trainer van een landskampioen sinds Sarina Wiegman in 2012 de titel pakte met ADO Den Haag.

"Dat Suzanne hier nu staat, is iets wat we in 2018 al bedacht hebben", zegt Koster. "We wilden kansen geven aan vrouwen die ambitie hebben. Dat konden meisjes van tien jaar zijn die het eerste elftal wilden halen. Maar we hoopten ook op een vrouw die de ambitie en kwaliteiten had om hoofdcoach te worden. Opleiden is belangrijk voor Ajax. En als dat resulteert in een kampioenschap, dan ben ik daar wel trots op."