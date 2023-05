Ten Hag gaat weer onderuit met United, Arsenal neemt lastige horde in titelrace

Erik ten Hag heeft zondag opnieuw een dure nederlaag geleden met Manchester United. Er werd met 1-0 verloren bij West Ham United, wat heel slecht uitkomt in de strijd om Champions League-voetbal. Arsenal won de lastige uitwedstrijd tegen Newcastle United met 0-2 en mag blijven hopen op het kampioenschap.

Met Tyrell Malacia en Wout Weghorst in de basis kwam Manchester United tegen West Ham United in de 27e minuut met 1-0 achter. Saïd Benrahma scoorde, maar de aandacht ging vooral uit naar David de Gea. De United-keeper had de bal moeten hebben, maar stond te schutteren.

United ging op zoek naar de gelijkmaker, maar kwam daar niet heel vaak écht bij in de buurt. Weghorst kon opnieuw niet overtuigen en werd vroeg in de tweede helft naar de kant gehaald.

Donderdag verloor United al met 1-0 bij Brighton & Hove Albion, waardoor de uitgangspositie in de strijd om een plek in de top vier ineens niet meer zo royaal is.

De ploeg van Ten Hag had de derde plek van Newcastle United kunnen overnemen, maar slaagde daar dus ook niet in. United heeft nog vier wedstrijden om zich van een Champions League-ticket te verzekeren.

Voor het West Ham van manager David Moyes komt de overwinning op United goed uit in des strijd tegen degradatie. De club staat nu zeven punten boven de streep, waarmee de grootste zorgen voorbij zijn.

Top zeven Premier League Manchester City 34-82 (+58) Arsenal 35-81 (+44) Newcastle United 34-65 (+32) Manchester United 33-63 (+9) Liverpool 35-62 (+25) Tottenham Hotspur 35-57 (+7) Brighton & Hove Albion 32-55 (+22)

Ødegaard zet Arsenal op het goede spoor

Eerder op de dag kwam de openingstreffer bij Newcastle-Arsenal op naam van Martin Ødegaard. De Noorse spelmaker scoorde met een schuiver van afstand. Hij tekende voor zijn vijfde goal in vijf wedstrijden en zijn vijftiende competitietreffer van het seizoen.

Vlak daarvoor was Arsenal nog goed weggekomen. Scheidsrechter Chris Kavanagh gaf een penalty aan Newcastle United, maar kwam terug op zijn beslissing nadat de VAR hem naar het scherm had geroepen. In de tweede helft viel de beslissing door een eigen goal van Newcastle-verdediger Fabian Schär.

Dankzij de overwinning staat Arsenal een punt achter koploper Manchester City, al hebben 'The Citizens' nog een wedstrijd tegoed. Arsenal komt nog drie keer in actie, City speelt nog vier keer.

Arsenal lag dit seizoen lang op koers voor de eerste landstitel sinds 2004. Anderhalve week geleden werd de koppositie kwijtgeraakt door een 4-1-nederlaag bij City.

