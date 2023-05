Arsenal neemt lastige horde in Newcastle en blijft in de race voor landstitel

Delen via E-mail

Arsenal mag blijven hopen op het kampioenschap in de Premier League. De ploeg van manager Mikel Arteta won de lastige uitwedstrijd tegen nummer drie Newcastle United met 0-2 en houdt daarmee druk op concurrent Manchester City.

Het openingsdoelpunt viel in de openingsfase en kwam op naam van Martin Ødegaard. De Noorse spelmaker scoorde met een schuiver van afstand. Hij tekende voor zijn vijfde goal in vijf wedstrijden en zijn vijftiende competitietreffer van het seizoen.

Vlak daarvoor was Arsenal nog goed weggekomen. Scheidsrechter Chris Kavanagh gaf een penalty aan Newcastle United, maar kwam terug op zijn beslissing nadat de VAR hem naar het scherm had geroepen. In de tweede helft viel de beslissing door een eigen goal van Newcastle-verdediger Fabian Schär.