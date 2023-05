Slot roept KNVB op tot actie omdat Excelsior kunstgrasveld niet sproeit

Arne Slot roept de KNVB op tot actie omdat Excelsior zondag het kunstgrasveld niet had gesproeid voor het duel met Feyenoord. De trainer van Feyenoord vindt dat niet kunnen.

Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen erkende na afloop dat Excelsior het kunstgrasveld bewust niet had gesproeid, omdat Feyenoord daar anders voordeel van zou hebben. Die tactiek werkte op een warme zondagmiddag in Kralingen. Feyenoord worstelde op het stroeve kunstgrasveld, maar won wel met 0-2.

Voor Slot was de moeizame overwinning reden om over het veld te beginnen. "Als we hadden verloren, had ik dat niet gedaan. Dan was ik een slechte verliezer geweest", zei hij na afloop. Hij benadrukte dat hij geen tegenstander van kunstgras is, omdat "goede voetballende ploegen" sneller kunnen passen.

"Maar als je er op zondagmiddag speelt en het is niet gesproeid, vind ik het verschrikkelijk om er op te spelen. Op een zaterdagavond ligt er tenminste nog een beetje dauw op het veld. Ik denk niet dat we dit als Nederland moeten willen. Überhaupt kunstgras misschien al niet, maar zeker geen niet gesproeid kunstgras."

Slot keek Excelsior er niet op aan dat er niet gesproeid was. "Het is een slimmigheidje. Het mag, het is niet verplicht. Ik vind dat er gesproeid moet worden, want ik hou van de schoonheid van het spel. Het zijn ongelijke omstandigheden."

Een excuus voor het slechte spel was het stroeve veld niet voor Slot. "Het kwam ons spel vandaag zeker niet ten goede, maar het is te makkelijk om het op het veld af te schuiven. Er zijn ook genoeg dingen fout gegaan waar het veld geen invloed op had."

Feyenoord had het erg moeilijk op het stroperige kunstgrasveld van Excelsior. Foto: Getty Images

Gedoe over geen huldiging voor Wieffer

Na afloop sneerde Excelsior-trainer Dijkhuizen nog naar Feyenoord omdat Mats Wieffer voorafgaand aan de wedstrijd geen afscheid mocht nemen van het publiek van Excelsior. Wieffer speelt sinds afgelopen zomer voor Feyenoord, nadat hij in de twee jaar daarvoor voor Excelsior had gespeeld

Dijkhuizen noemde de weigering van Feyenoord tegen ESPN "misplaatste arrogantie". Slot erkende dat hij de huldiging had tegengehouden. Hij wilde dat Wieffer gefocust bleef op de belangrijke wedstrijd in de titelstrijd.