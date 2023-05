Van Bommel pakt koppositie met Antwerp, Malen en Haller scoren voor Dortmund

Het Royal Antwerp FC van trainer Mark van Bommel heeft zondag door een overwinning op KRC Genk de koppositie in België veroverd. Ondanks een gemiste penalty van Vincent Janssen won Antwerp met 2-1. Eerder op de dag waren Donyell Malen en Sébastien Haller belangrijk voor Borussia Dortmund.

Antwerp - met naast Janssen ook Jurgen Ekkelenkamp in de basis - was in de openingsfase de mindere ploeg en keek al snel tegen een achterstand aan. Genk-verdediger Mark McKenzie was trefzeker uit een hoekschop. Kort daarna had Janssen vanaf de strafschopstip de kans om de gelijkmaker aan te tekenen, maar de Brabander liet dit na. Zijn slappe schot werd gekeerd door Genk-doelman Maarten Vandevoordt.

In de blessuretijd van de eerste helft kreeg Antwerp nóg een strafschop, nadat verdediger Bryan Heynen de bal met zijn hand had beroerd. Ditmaal ging aanvoerder Toby Alderweireld achter de bal staan en was het wel raak, waardoor de ploegen met 1-1 gingen rusten.

De wedstrijd ging na de onderbreking op en neer, maar het was Antwerp dat het net wist te vinden. Aanvaller Michel-Ange Balikwisha profiteerde van knullig balverlies achterin bij Genk en werkte gedecideerd af: 2-1. Hierna ging Genk op jacht naar de gelijkmaker en dat resulteerde in de 71e minuut in een grote kans voor Tolu Arokodare. De invaller kroop voor de defensie van Antwerp en schoot van dichtbij op de paal.

In de slotfase was invaller Calvin Stengs nog dichtbij een doelpunt na een lange solo, maar zijn schot werd gekraakt. In blessuretijd ontsnapte Antwerp aan de gelijkmaker. Daniel Muñoz kopte raak namens Genk, maar de scheidsrechter floot af wegens een overtreding op de doelman. Kort daarna kregen Genk-speler Aziz Ouattara en Mike Trésor (ex-Willem II) nog rood voor respectievelijk een zware overtreding en hun rol bij een opstootje.

Antwerp pakte door de zwaarbevochten overwinning de koppositie in de kampioenspoule van de Belgische Jupiler Pro League. De ploeg van Van Bommel en technisch directeur Marc Overmars heeft met nog vier wedstrijden te gaan één punt voorsprong op Genk.

Stand top Jupiler Pro League 1. Antwerp 36-42 (+36)

2. Genk 36-41 (+42)

3. Union Saint-Gilloise 36-41 (+28)

4. Club Brugge 36-30 (+22)

Toby Alderweireld in extase na de overwinning. De aanvoerder benutte een strafschop. Foto: Pro Shots

Dortmund blijft door Haller en Malen in spoor van Bayern

Eerder op de dag zorgde Malen tegen VfL Wolfsburg vlak voor rust voor de 3-0 van Borussia Dortmund, dat met 6-0 won. De Oranje-international tikte de bal op aangeven van Julian Brandt simpel in het lege doel. Hij maakte zijn achtste competitietreffer van het seizoen.

Tien minuten voor het doelpunt van Malen was Haller trefzeker. De oud-Ajacied tikte van dichtbij raak uit een voorzet van Karim Adeyemi. Diezelfde Adeyemi opende na een klein kwartier de score door raak te koppen op aangeven van Julian Ryerson.

Jude Bellingham tekende kort na rust voor de 4-0 met een afstandsschot dat via de hand van Wolfsburg-keeper Koen Casteels met effect in het doel belandde. Bij de 5-0 leverde Haller de assist op Adeyemi, die even later de kans op een hattrick liet liggen door een penalty te missen. Bellingham bepaalde in de slotfase ook de eindstand.

Malen en Haller werden beiden na iets meer dan een uur spelen gewisseld bij Borussia Dortmund. Micky van de Ven maakte de negentig minuten vol bij Wolfsburg.

Door de overwinning heeft nummer twee Borussia Dortmund nu één punt minder dan Bayern. De koploper won zaterdag met 1-2 bij Werder Bremen. Er zijn nog drie speelrondes te gaan in de Bundesliga.

