Scorende Malen en Haller houden Dortmund met grote zege in spoor Bayern

Donyell Malen en Sébastien Haller hebben Borussia Dortmund aan een ruime zege in de Bundesliga geholpen. De aanvallers scoorden beiden eenmaal in de met 6-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen VfL Wolfsburg, waardoor Dortmund in het spoor van koploper Bayern München blijft.

Malen zorgde acht minuten voor rust voor de 3-0 van Borussia Dortmund. De Oranje-international tikte de bal op aangeven van Julian Brandt simpel in het lege doel. Hij maakte zijn achtste competitietreffer van het seizoen.

Tien minuten voor het doelpunt van Malen was Haller trefzeker. De oud-Ajacied tikte van dichtbij raak uit een voorzet van Karim Adeyemi. Diezelfde Adeyemi opende na een klein kwartier de score door raak te koppen op aangeven van Julian Ryerson.

Jude Bellingham tekende kort na rust voor de 4-0 met een afstandsschot dat via de hand van Wolfsburg-keeper Koen Casteels met effect in het doel belandde. Bij de 5-0 leverde Haller de assist op Adeyemi, die even later de kans op een hattrick liet liggen door een penalty te missen. Bellingham bepaalde in de slotfase ook de eindstand.

Malen en Haller werden beiden na iets meer dan een uur spelen gewisseld bij Borussia Dortmund. Micky van de Ven maakte de negentig minuten vol bij Wolfsburg.

Door de overwinning heeft nummer twee Borussia Dortmund nu één punt minder dan Bayern. De koploper won zaterdag met 1-2 bij Werder Bremen. Er zijn nog drie speelrondes te gaan in de Bundesliga.

