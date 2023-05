Feyenoord blijft nederig onder titelkoorts: 'Dat past bij onze club'

De spelers van Feyenoord schreeuwen ook na de belangrijke zege op Excelsior niet van de daken dat ze de titel gaan pakken. De ploeg van trainer Arne Slot speelt volgende week in eigen huis de kampioenswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Toch overheerst nederigheid bij de club die niet gewend is om kampioen te worden.

Na de 0-2 van Santiago Giménez zwellen de kampioensliederen aan op Woudestein. "Ga staan voor de kampioen!" Ga staan voor de kampioen!", klinkt het in het kleinste stadion van de Eredivisie. Waarop zeker de helft van de 4.400 toeschouwers gaat staan. Woudestein is deze middag overgenomen door Feyenoord-fans.

De titelkoorts in Rotterdam nadert het kookpunt na de moeizame zege op Excelsior. Na het laatste fluitsignaal springen er al uitgelaten fans in de Hofvijver. Feyenoord hoeft volgende week alleen nog van Go Ahead Eagles te winnen en dan is de zestiende landstitel van de club een feit.

Maar zo uitgelaten als de fans zijn, zo nederig blijven de spelers. Justin Bijlow erkent weliswaar dat Feyenoord drie matchpoints heeft, maar daar blijft het ook wel bij. Slot blaast ook niet hoog van de toren in zijn napraatje. De trainer van Feyenoord herhaalt dat Feyenoord nog een wedstrijd moet winnen voor de titel.

"Nederigheid past bij Feyenoord", verklaart Bijlow de timide teksten van de spelers. "We mogen het vertrouwen wel uitstralen. Niet per se met woorden, maar wel in houding. Bij Feyenoord past om er niet open en bloot over te praten."

Trainer Slot zoekt het juist in de geschiedenis van de club. "De club is niet gewend om elk jaar kampioen te worden, het kost de club moeite om eens in de zoveel jaar kampioen te worden. Je hebt ook vandaag kunnen zien dat het allemaal niet vanzelf gaat. Er moet een hoop gebeuren om het voor elkaar te krijgen."

Fans springen in de Hofvijver na de zege op Excelsior. Foto: ANP

'Ander gedrag zou raar zijn'

Feyenoord gaat hectische dagen tegemoet richting de kampioenswedstrijd tegen Go Ahead Eagles, die zondag om 16.45 uur van start gaat. Slot zei afgelopen vrijdag al dat hij het liefst zo min mogelijk buiten is. Anders wordt hij voortdurend aangesproken.

Bijlow, die bij de laatste landstitel van Feyenoord in 2017 selectiespeler was, weet wat hem en zijn medespelers te wachten staat. Maar de doelman gaat wel 'gewoon' naar buiten. "We moeten daar gewoon mee dealen", was zijn korte maar veelzeggende antwoord.

Slot gaat de komende week geen andere dingen doen richting de kampioenswedstrijd. Giovanni van Bronckhorst deed dat wel in 2017. Die nam de spelers mee uit eten om de titelstress bij ze weg te nemen, nadat ze de eerste kans op de titel uit bij Excelsior hadden verspeeld (3-0).

Na een vrije dag beginnen de spelers dinsdag 'gewoon' aan de trainingsweek. "Ik verwacht dat de jongens dan de focus hebben en serieus trainen", zegt Slot. "Ik zou het raar vinden als de spelers komende week ander gedrag vertonen. We doen al zo lang goede dingen met elkaar."

Doelman Bijlow verheugt zich nu al op de wedstrijd tegen Go Ahead. "Het kan een heel mooie middag en een speciale dag in eigen huis worden. Maar dan moeten we eerst wel drie punten pakken."