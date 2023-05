Ajax Vrouwen eindelijk weer de beste: 'Dit kampioenschap is van ons allemaal'

Het doet Sherida Spitse veel dat ze zich kampioen mag noemen met Ajax Vrouwen. De aanvoerder haalde de titel zondag binnen dankzij een 1-6-overwinning op PEC Zwolle.

Daarmee werd FC Twente voorgebleven. Ajax nam de koppositie vorige week over door de tukkers, die de afgelopen jaren domineerden, te verslaan en is voor het eerst sinds 2018 kampioen.

Volgens Spitse was het gelijkspel tegen Feyenoord op 4 maart het kantelpunt. "Ik ben enorm trots op hoe we dit met z'n allen hebben opgepakt", zei de recordinternational na de kampioenswedstrijd tegen ESPN.

"Dit kampioenschap is van ons allemaal. De mensen die in de staf zitten, maar ook de mensen die vroeger bij Ajax speelden. Zijn hebben er natuurlijk voor gezorgd dat wij hier vandaag kunnen staan. Dat vergeten mensen weleens."

De 32-jarige Spitse, die twee jaar geleden naar Ajax kwam, kon haar tranen niet bedwingen. Ze werd voor de zevende keer in haar loopbaan kampioen, maar pas voor het eerst met Ajax. "Dit is heel mooi, omdat dit de club is waar ik als klein meisje al voor was. Hiervoor ben ik gekomen, dit is wat ik wil doen: prijzen halen. Alles komt er nu uit", zei ze.