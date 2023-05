Gudde schaamt zich na degradatie FC Groningen: 'Essentiële dingen fout gedaan'

Algemeen directeur Wouter Gudde schaamt zich na de degradatie van FC Groningen uit de Eredivisie. De topman erkent dat de clubleiding dit seizoen grote fouten heeft gemaakt.

"Wij hebben de essentieelste dingen verkeerd gedaan", zei Gudde zondag tegen ESPN na het gelijkspel tegen Go Ahead Eagles (1-1). "De teamsamenstelling bijvoorbeeld. Dan kijk je niet alleen naar leeftijd en ervaring, maar ook gewoon naar kwaliteit."

"Op individueel vlak hebben we wel interessante spelers, maar als team was het gewoon niet goed genoeg", zei Gudde, die ook wees naar de samenstelling van de technische staf. Frank Wormuth werd al in januari 2022 aangesteld als trainer voor het huidige seizoen, maar de Duitser werd in november ontslagen.

"Als je dat bij elkaar optelt, heb je een heel giftige cocktail", vervolgde Gudde. "We hebben het met een grote groep gedaan, maar onder mijn eindverantwoordelijkheid. Dit is een klotegevoel. Daar komt ook het gevoel van schaamte vandaan."

Na de 3-2-nederlaag tegen concurrent FC Volendam in februari ontsloeg FC Groningen technisch directeur Mark-Jan Fledderus. De club hield de topman medeverantwoordelijk voor de slechte resultaten.

Trainer Dennis van der Ree won slechts één van de zeventien Eredivisie-duels. Foto: ANP

Van der Ree baalt van transferbeleid

Dennis van der Ree vindt de degradatie van FC Groningen een logisch gevolg van het slechte beleid. De trainer wist dat handhaving een lastig karwei zou worden toen er in de winterstop grote kwaliteitsinjecties uitbleven. "In januari was de sfeer goed en hebben we met z'n allen besloten: we gaan een paar spelers halen die er meteen staan", reageerde Van der Ree.

FC Groningen had volgens Van der Ree in de winter andere spelers moeten halen. "Met die spelers erbij zouden we niet voor Europees voetbal hebben gespeeld, maar wel boven de degradatiestreep eindigen. Die spelers zijn niet gekomen. Eind januari wist ik: dit kan wel eens heel moeilijk worden."

Van der Ree nam in december het stokje over van de ontslagen Wormuth. De coach heeft geen spijt van zijn besluit. "Mensen binnen de club wilden me graag hebben. In de tussentijd is een andere trainer gezocht, maar die werd niet gevonden."