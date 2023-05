Ajax Vrouwen voor het eerst sinds 2018 kampioen na spannende titelstrijd

Ajax Vrouwen is zondag voor het eerst in vijf jaar landskampioen geworden. De Amsterdamse koploper won in de laatste speelronde van de Eredivisie Vrouwen met 1-6 van PEC Zwolle en maakte zo een einde aan de dominantie van FC Twente.

Ajax wist voor de wedstrijd in Zwolle dat een zege genoeg zou zijn voor de derde titel. Door goals van Romée Leuchter (2), Quinty Sabajo, Tiny Hoekstra (2) en Ashleigh Weerden werd het een zeer overtuigende overwinning. Bo van Egmond maakte in de slotfase de eretreffer voor PEC.

Ajax begon de laatste speelronde met een voorsprong van één punt op FC Twente, nadat de Amsterdamse ploeg vorige week met 1-0 had gewonnen van de regerend kampioen. De tukkers wonnen zondag door goals van Fenna Kalma (penalty) en Wieke Kaptein met 2-1 van Feyenoord, maar dat was niet genoeg voor de vierde titel op rij.

FC Twente domineerde de afgelopen tien jaar de Eredivisie Vrouwen. Sinds het seizoen 2012/2013 ging het kampioenschap zeven van de negen keer naar Enschede. Die succesreeks werd alleen in 2017 en 2018 onderbroken door Ajax.

Onder leiding van trainer Suzanne Bakker, die afgelopen zomer Danny Schenkel opvolgde, was Ajax dit seizoen weer de beste ploeg. Het team van aanvoerder Sherida Spitse won achttien keer, speelde één keer gelijk (tegen Feyenoord) en verloor één keer (het uitduel met FC Twente).

Leuchter en Hoekstra waren de opvallendste speelsters bij de nieuwe kampioen. De 22-jarige Leuchter scoorde zeventien keer in achttien duels en linksbuiten Hoekstra was goed voor vijftien goals.

Eindstand Eredivisie Vrouwen Ajax: 20-55 (+52) FC Twente: 20-54 (+75) Fortuna Sittard: 20-35 (+21) PSV: 20-35 (+13) ADO Den Haag: 20-32 (+21)

Leuchter zet Ajax al snel op voorsprong

Op papier moest het uitduel met middenmoter PEC Zwolle geen probleem zijn voor Ajax. Maar na zeven minuten kreeg de koploper een grote waarschuwing dat de titel nog niet binnen was. PEC-middenvelder Senne van de Velde ramde de bal van buiten het strafschopgebied op de paal

Amper zestig seconden later lag de bal er in het andere doel wel in. Rechtsback Nadine Noordam gaf een mooie dieptepass op Leuchter en de topscorer van Ajax faalde niet in de afronding.

Ajax zocht na de vroege 0-1-voorsprong constant de ruimte achter de verdediging van PEC op. Dat leverde in het vervolg van de eerste helft nog een aantal gevaarlijke momenten op, maar Noordam, Leuchter en Hoekstra wisten de tweede Amsterdamse treffer niet te maken.

In het laatste kwartier voor rust beet PEC weer wat van zich af. En nieuw afstandsschot van Van de Velde ging maar net naast en een mooie poging van net buiten het zestienmetergebied van Tess van Bentem werd knap over de lat getikt door Ajax-keeper Lize Kop.

Ajax leek het zo toch nog lastig te krijgen, totdat de ploeg in de laatste minuten van de eerste helft aan alle onzekerheid een einde maakte. Eerst scoorde Sabajo na goed terugleggen van Leuchter en vlak daarna maakte Leuchter zelf de 0-3 op een assist van Eshly Bakker.

Romée Leuchter was ook in de kampioenswedstrijd belangrijk voor Ajax. Foto: ANP

Ajax loopt na rust nog verder weg bij PEC

De wedstrijd - en dus ook de titelstrijd - was daarmee wel beslist. Ajax gebruikte de tweede helft om er een grote uitslag van te maken. In de 49e minuut was Leuchter aan de rechterkant te snel voor PEC-verdediger Mayke Linder, waarna Hoekstra uit een pass van de spits voor 0-4 zorgde.

Tien minuten later kopte Hoekstra na een goede voorzet van linksback Ashleigh Weerden haar tweede doelpunt van de wedstrijd in het doel. Weerden tekende vlak na de 0-5 zelf voor de 0-6, door de bal na een korte corner met links in de korte hoek te schieten.

Dat was voor Ajax-trainer Bakker het sein om ook haar wissels wat speeltijd te geven in het kampioensduel. PEC Zwolle kwam in de slotfase via Van Egmond nog op 1-6, maar dat was een voetnoot op een feestelijke middag voor Ajax.