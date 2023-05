Feyenoord wint moeizaam van Excelsior en kan volgende week kampioen worden

Feyenoord is nog maar één overwinning verwijderd van de zestiende landstitel in de geschiedenis. De ploeg van trainer Arne Slot won zondag dankzij twee goals van Santiago Giménez moeizaam van Excelsior (0-2) en speelt volgende week in eigen huis de kampioenswedstrijd tegen Go Ahead Eagles.

Giménez opende al na negen minuten spelen de score met een fraaie kopbal. De vroege voorsprong bleek geen startsein voor een makkelijke wedstrijd voor Feyenoord. De ploeg van Slot maakte een nerveuze indruk en Excelsior was een paar keer dicht bij de gelijkmaker.

Doelman Justin Bijlow verrichte na rust twee belangrijke reddingen en hield Feyenoord daarmee op de been. Een kwartier voor tijd gooide Giménez de wedstrijd in het slot met een bekeken schot in de verre hoek.

Door de overwinning heeft Feyenoord volgende week aan een zege op Go Ahead Eagles genoeg voor de landstitel. Het duel in De Kuip begint om 16.45 uur. Feyenoord kon bij aanvang van dit weekend mogelijk al de titel binnenslepen, maar concurrent PSV won zaterdag met 0-1 bij Sparta Rotterdam en stelde het titelfeest van Feyenoord met minstens een week uit.

Excelsior doet juist slechte zaken in de strijd om de handhaving in de Eredivisie. De ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen blijft op de zestiende plaats staan. De nummer zestien speelt aan het einde van het seizoen nacompetitie om lijfsbehoud op het hoogste niveau.

De top vijf in de Eredivisie Feyenoord 31-76 (+47) PSV 31-68 (+47) Ajax 31-63 (+47) AZ 31-61 (+27) FC Twente 31-55 (+28)

Santiago Giménez opende al na negen minuten spelen de score. Foto: ANP

Giménez zorgt voor grote opluchting

Door de zege van PSV zaterdagavond bleef de schaal nog achterwege op Woudestein, maar Excelsior-Feyenoord had alles weg van een kampioenswedstrijd. Rondom het stadion had de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb containers laten plaatsen en door de aanwezigheid van talloze agenten en beveiligers had Woudestein veel weg van een fort.

Honderden Feyenoord-fans waren bovendien aan een plek op de Excelsior-tribunes gekomen. Het leek daardoor wel alsof Feyenoord een thuiswedstrijd in het knusse stadion (4.400 plekken) in Kralingen speelde. Het leidde voor zover bekend niet tot incidenten.

De Feyenoord-supporters konden al snel juichen, want na negen minuten was het raak voor de ploeg van Slot. Giménez kopte een afgemeten voorzet van Igor Paixão vanaf de rechterkant uitstekend binnen en bezorgde Feyenoord daarmee een droomstart.

Excelsior begon erg verdedigend, maar gooide na de achterstand de schroom van zich af en liet Feyenoord voor rust al een paar keer wankelen. Bij Feyenoord stond duidelijk de spanning op de benen. Couhaib Driouech had de gelijkmaker op de schoen, maar schoot de bal in de handen van Bijlow. Aan de andere kant werd een schot van Oussama Idrissi gekeerd.

Er waren veel Feyenoord-fans op Woudestein. Foto: ANP

Feyenoord ontsnapt en maakt 0-2

Feyenoord kreeg ook na rust maar geen controle over de wedstrijd. De ploeg van Slot grossierde in balverlies en werd bij vlagen overlopen door de thuisploeg, die op eigen veld niets te verliezen had tegen de aanstaande kampioen.

Vijf minuten na de pauze had het zomaar 1-1 kunnen zijn, maar Bijlow redde uitstekend op een schot van Driouech. De doelman was direct daarna weer de reddende engel voor Feyenoord. Vlak voor de doellijn keerde hij een inzet van Kenzo Goudmijn. Excelsior claimde een goal, maar volgens de VAR stond Bijlow voor zijn lijn.

Na het inbrengen van Alireza Jahanbakhsh (voor Paixão) en de teruggekeerde Quinten Timber (voor Sebastian Szymanski) herpakte Feyenoord zich, maar Excelsior bleef in de counter wel gevaarlijk.

Uit het niets besliste Giménez een kwartier voor tijd de wedstrijd. De Mexicaanse spits dook op na een slim passje van Timber en werkte bekeken af in de verre hoek. Voor alle Feyenoord-fans in het stadion was het reden om de kampioensliederen te zingen. Die zullen nog minstens een week aanhouden in Rotterdam en omstreken.