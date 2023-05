FC Groningen degradeert na 23 jaar uit Eredivisie door gelijkspel bij Go Ahead

FC Groningen is zondag gedegradeerd uit de Eredivisie. De ploeg van Dennis van der Ree speelde met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles, waardoor het gat met nummer zestien Excelsior onoverbrugbaar is geworden.

Ricardo Pepi bood Groningen in de openingsfase nog hoop door de score te openen op De Adelaarshorst. De Amerikaanse aanvaller kon van dichtbij binnentikken na een strakke voorzet van Oliver Antman.

Willum Thór Willumsson bracht Go Ahead na een half uur weer op gelijke hoogte. De aanvallende middenvelder was het eindstation van een vlotte aanval van de Deventenaren. In het restant van de wedstrijd werd er niet meer gescoord, waardoor Groningen definitief afdaalt naar de Keuken Kampioen Divisie.

Groningen staat met nog drie duels te gaan tien punten achter op nummer zestien Excelsior, waardoor de noorderlingen volgend seizoen zijn veroordeeld tot de Keuken Kampioen Divisie. Hekkensluiter SC Cambuur degradeerde zaterdag al door de 0-3-nederlaag tegen FC Utrecht.

Stand onder in de Eredivisie: 12. Fortuna Sittard 30-32 (-21)

13. Vitesse 30-31 (-12)

14. FC Volendam 31-30 (-28)

15. FC Emmen 31-28 (-25)

16. Excelsior 31-28 (-41)

17. FC Groningen 31-18 (-32)

18. SC Cambuur 31-16 (-42)

Groningen beleefde rampseizoen

Het gelijkspel in Deventer was de zoveelste teleurstelling voor Groningen in een absoluut rampjaar. De 'Trots van het Noorden' begon dit seizoen aardig en stond na zes speelrondes negende. Daarna pakte de club slechts vier punten uit zeven duels. Na de 2-3-nederlaag tegen Fortuna Sittard werd trainer Frank Wormuth ontslagen.

Onder opvolger Van der Ree bleven de resultaten zeer teleurstellend. De coach won slechts één van zijn zeventien Eredivisie-duels met Groningen. Daarnaast werd de ploeg in de beker uitgeschakeld door een beschamende thuisnederlaag tegen amateurclub Spakenburg (2-3).