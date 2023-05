Weer racisme in Italië: Juve-speler Vlahovic boos, trainer Gasperini vergoelijkt het

Tijdens de wedstrijd Atalanta-Juventus hebben er zondag niet voor het eerst in Italië racistische leuzen vanaf de tribunes geklonken. Mikpunt van de spreekkoren was Dusan Vlahovic, die zichtbaar aangedaan was. Atalanta-trainer Gian Piero Gasperini praatte het gedrag van de fans opvallend genoeg goed.

Vlahovic werd bij Atalanta-Juventus door een deel van de Atalanta-aanhang voor zigeuner uitgemaakt en dat zorgde bij hem zichtbaar voor woede. Nadat de Serviër in de slotfase de 0-2 had gemaakt, vierde hij zijn doelpunt met een vinger voor zijn mond.

Opvallend genoeg kreeg Vlahovic daar geel voor, omdat het door scheidsrechter Daniele Doveri werd uitgelegd als provocerend juichen. Tijdens de wedstrijd liet Doveri nog omroepen dat de spreekkoren moesten stoppen. Onder anderen Marten de Roon gebaarde dat ook, maar het werd alleen maar erger.

Atalanta-trainer Gasperini vergoelijkte het gedrag van de fans. "Het is maximaal onbeschoft, maar geen racisme", was de lezing van de Italiaan bij DAZN. "Het zijn zware beledigingen, maar geen racisme. Bij Atalanta hebben we namelijk spelers met dezelfde achtergrond als Vlahovic."

'We moeten het negeren'

Juventus-trainer Massimilliano Allegri vindt dat zijn spelers zich niet te veel met de racistische leuzen bezig moeten houden. "Helaas gaat dit door, maar ik vind dat we het moeten negeren", zei hij. "Het is aan anderen om de juiste maatregelen moeten nemen tegen de verantwoordelijke personen."

Het incident met Vlahovic leek op wat er vorige maand gebeurde bij Internazionale-Juventus. Toen werd Romelu Lukaku door de fans van Juventus racistisch bejegend. Hij kreeg in dat duel zijn tweede gele kaart en dus rood voor zijn boze manier van juichen.