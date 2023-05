Kleine zege Napoli bij onthaal als kampioen, Juve wint door racisme ontsierd duel

Napoli heeft zondag in de eerste wedstrijd als landskampioen een nipte overwinning geboekt. Drie dagen na het veiligstellen van de landstitel won Napoli thuis met 1-0 van Fiorentina. Juventus won in een ontsierd duel van Atalanta. In Frankrijk was Myron Boadu weer eens trefzeker.

Alles stond bij Napoli-Fiorentina in het teken van het landskampioenschap, dat donderdag met een gelijkspel bij Udinese werd veiliggesteld. Al voor de start hing er een fantastische sfeer in het stadion en de bezoekers uit Florence toonden voor de aftrap hun waardering met een erehaag.

Aan het spel was af te zien dat Napoli de laatste dagen weinig met voetbal bezig was geweest en dus werd het publiek in dat opzicht niet vermaakt. Wel kreeg Napoli-spits Victor Osimhen voor rust na een overtreding van Sofyan Amrabat vanaf de stip de kans op de 1-0, maar de topscorer miste.

Osimhen kreeg een kwartier voor tijd vanaf 11 meter een herkansing en faalde dit keer niet. De Nigeriaan tekende voor zijn 23e competitiedoelpunt van het seizoen en liet het Stadio Diego Armando Maradona juichen. Dat deden de fans tot ver na het laatste fluitsignaal.

Vlahovic racistisch bejegend bij Atalanta-Juventus

Juventus won eerder op de dag door goals van Samuel Iling en Dusan Vlahovic met 0-2 bij Atalanta, maar na afloop ging het voornamelijk over de aanhang van Atalanta. Een deel van de fans liet zich van hun slechtste kant zien met racistische leuzen naar Vlahovic.

De Serviër werd onder meer uitgemaakt voor zigeuner en verschillende oproepen zorgden er niet voor dat de spreekkoren stopten. Opvallend genoeg kreeg Vlahovic zelf geel, omdat hij zijn doelpunt met een vinger voor zijn mond vierde. Dat werd door de scheidsrechter uitgelegd als provocerend.

Door de overwinning blijft Juventus op koers voor een Champions League-ticket. Alleen de bovenste vier ploegen mogen volgend seizoen meedoen aan de het miljoenenbal. De ploeg van trainer Massimiliano Allegri staat tweede en is vijf punten van de vijfde plek verwijderd.

Top 7 Serie A Napoli 34-83 (+47) Juventus 34-66 (+24) Lazio 34-64 (+26) Internazionale 34-63 (+27) AC Milan 34-61 (+16) Atalanta 34-58 (+15) AS Roma 34-58 (+12)

Boadu scoort voor winnend AS Monaco

In Frankrijk speelde Boadu een belangrijke rol gespeeld voor AS Monaco op bezoek bij hekkensluiter Angers. De voormalig aanvaller van AZ zette de bezoekers na een uur spelen op 0-2 door een counter goed af te ronden. Aleksandr Golovin had in de eerste helft de score geopend namens de Monegasken. Abdallah Sima zorgde voor de 1-2-eindstand.

Het betekende de derde seizoensgoal van Boadu in de Ligue 1. De spits speelde voor het eerst de hele wedstrijd bij AS Monaco. In de voorgaande 56 wedstrijden fungeerde Boadu als invaller of werd hij vroegtijdig gewisseld. Boadu staat sinds de zomer van 2021 onder contract bij Monaco.

Monaco blijft door de zege op koers voor een Europa League-ticket. De ploeg van trainer Philippe Clement staat vierde in de Ligue 1, met vijf punten voorsprong op naaste belager Lille. AS Monaco ligt zes punten achter op nummer drie Olympique Marseille.

