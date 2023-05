Juventus klopt Atalanta en nadert CL-ticket, Boadu belangrijk voor Monaco

Juventus heeft zondag een belangrijke stap gezet naar een Champions League-ticket. De 'Oude Dame' won in de Serie A met 0-2 bij Atalanta, dat de kansen op een plek in het miljoenenbal verder ziet slinken. Myron Boadu was met een doelpunt belangrijk bij de zege van AS Monaco op SCO Angers in de Ligue 1: 1-2.

Samuel Iling zorgde in de 56e minuut voor de openingstreffer in Bergamo. De negentienjarige Engelsman schoot de bal in de kluts van dichtbij via de onderkant van de lat in het doel. Invaller Dusan Vlahovic gooide het duel diep in blessuretijd op slot door op fraaie wijze binnen te schieten in de counter.

Bij Atalanta hadden Marten de Roon en Teun Koopmeiners een basisplek. De twee Nederlanders deden de hele wedstrijd mee. Atalanta, de nummer vijf van de Serie A, heeft nu vijf punten minder dan nummer vier Internazionale.

Alleen de bovenste vier ploegen mogen volgend seizoen meedoen aan de Champions League. De nummer vijf gaat naar de Europa League en de nummer zes naar de voorronde van de Conference League.

Juventus daarentegen heeft een Champions League-ticket binnen handbereik. De ploeg van trainer Massimiliano Allegri staat tweede en is vijf punten van de vijfde plek verwijderd.

Een maand geleden stond Juventus nog ver buiten de top vier. De 36-voudig kampioen kreeg vijftien punten in mindering als straf in een grootschalige fraudezaak, maar ging met succes in beroep.

Top 7 Serie A Napoli 33-80 (+46) Juventus 34-66 (+24) Lazio 34-64 (+26) Internazionale 34-63 (+27) AC Milan 34-61 (+16) Atalanta 34-58 (+15) AS Roma 34-58 (+12)

Boadu scoort bij zege Monaco

Boadu heeft een belangrijke rol gespeeld voor Monaco op bezoek bij hekkensluiter Angers. De voormalig aanvaller van AZ zette de bezoekers na een uur spelen op 0-2 door een counter goed af te ronden. Aleksandr Golovin had in de eerste helft de score geopend namens de Monegasken. Abdallah Sima zorgde voor de 1-2-eindstand.

Het betekende de derde seizoensgoal van Boadu in de Ligue 1. De spits speelde voor het eerst de hele wedstrijd bij Monaco. In de voorgaande 56 wedstrijden fungeerde Boadu als invaller of werd hij vroegtijdig gewisseld. Boadu staat sinds de zomer van 2021 onder contract bij Monaco.