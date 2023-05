Juventus klopt Atalanta en heeft Champions League-ticket binnen handbereik

Juventus heeft zondag een belangrijke stap naar een Champions League-ticket gezet. De 'Oude Dame' won met 0-2 bij Atalanta, dat de kansen op een plek in het miljoenenbal verder ziet slinken.

Samuel Iling zorgde in de 56e minuut voor de openingstreffer in Bergamo. De negentienjarige Engelsman schoot de bal in de kluts van dichtbij via de onderkant van de lat in het doel. Invaller Dusan Vlahovic gooide het duel diep in blessuretijd op slot door op fraaie wijze binnen te schieten in de counter.