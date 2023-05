Uitblinker Vlap vergroot zorgen FC Emmen met twee goals voor FC Twente

FC Emmen heeft zondag een ruime thuisnederlaag geleden in de strijd tegen degradatie in de Eredivisie. De ploeg van trainer Dick Lukkien verloor door twee doelpunten en een assist van Michel Vlap met 0-3 van FC Twente.

Václav Cerný was in de eerste helft de gevaarlijkste man op De Oude Meerdijk. De aanvaller van Twente had drie kansen op de openingsgoal, maar kon doelman Mickey van der Hart niet kloppen. Richairo Zivkovic, Mark Diemers en Jeroen Veldmate verzuimden aan de andere kant te scoren voor de thuisploeg.

Vlap brak in de 70e minuut de ban namens Twente. De aanvallende middenvelder mocht vanaf 20 meter aanleggen en krulde de bal prachtig in de bovenhoek. Even later verdubbelde Cerný op aangeven van Vlap de voordelige marge met een door Ahmed El Messaoudi van richting veranderd schot.

Julius Dirksen was in de slotfase dicht bij de aansluitingstreffer voor Emmen, maar de volley van de invaller spatte uiteen op de lat. In blessuretijd verzorgde Vlap het slotakkoord met zijn tweede doelpunt van de wedstrijd.

Door de zege neemt Twente de vijfde plek in de Eredivisie over van Sparta, dat zaterdag met 0-1 verloor van PSV. Emmen blijft door de nederlaag vijftiende. Excelsior, concurrent van Emmen, neemt het om 14.30 uur thuis op tegen Feyenoord. De nummer zestien van de Eredivisie speelt na het seizoen de play-offs om promotie/degradatie.

De onderste twee clubs degraderen rechtstreeks naar de Keuken Kampioen Divisie. Cambuur is al veroordeeld tot degradatie na de 0-3-nederlaag tegen FC Utrecht zaterdag. FC Groningen speelt zondag om 14.30 uur tegen Go Ahead Eagles en daalt bij puntenverlies eveneens af naar het tweede profniveau.