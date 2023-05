Fortuna deelt tik uit aan concurrent Vitesse, Twente dankzij Vlap langs Emmen

Fortuna Sittard heeft zondag met 2-0 gewonnen van Vitesse en zo een grote stap gedaan richting lijfsbehoud. Eerder op de dag won FC Twente dankzij twee doelpunten en een assist van Michel Vlap met 0-3 bij FC Emmen.

Bij Fortuna Sittard ontbrak sterspeler Burak Yilmaz, die nog altijd niet in actie komt wegens een conflict met de clubleiding. Zonder de topspits viel er weinig te genieten in de openingsfase. Beide ploegen speelden behoudend, zoals dat past bij twee clubs die in de onderste regionen bivakkeren.

In de 23e minuut schrok het publiek op toen Maximilian Wittek met een volley van ruime afstand de lat trof. Dat was meteen het hoogtepunt van de eerste helft.

Na rust brak een rake kopbal van Paul Gladon de wedstrijd open. De routinier, die bij absentie van Yilmaz in de spits speelt, was attent bij een voorzet vanaf de rechterkant en kopte knap raak. Vitesse trok hierop meer ten aanval, maar wist geen vuist te maken.

Scherpen in de fout

Een kwartier voor tijd maakte Fortuna-aanvaller Úmaro Embaló het tweede doelpunt van de wedstrijd en hierbij zag doelman Kjell Scherpen er niet goed uit. De jonge keeper leek de bal makkelijk te kunnen keren, maar was niet op tijd in de hoek. Hierdoor verdween de bal verrassend in het het lege doel: 2-0.

In het restant van de wedstrijd kwam Vitesse nauwelijks nog tot kansen. Verdediger Ryan Flamingo was met een kopbal dicht bij een doelpunt, maar zijn kopbal ging ruim over. In de laatste minuut van de blessuretijd probeerde invaller Miliano Jonathans het nog met een geplaatst schot, maar die inzet werd door Fortuna-doelman Ivor Pandur knap uit het doel getikt.

De ploeg van trainer Phillip Cocu moet zich door de nederlaag nog altijd zorgen maken om deelname aan de play-offs om promotie en degradatie. De nummer zestien van de Eredivisie is hier na het seizoen toe veroordeeld. Vitesse staat nu slechts drie punten boven deze plaats. Fortuna deed juist uitstekende zaken en lijkt nu veilig.

Stand onder in de Eredivisie: 12. Fortuna Sittard 31-35 (-19)

13. Vitesse 31-31 (-14)

14. FC Volendam 31-30 (-28)

15. FC Emmen 31-28 (-25)

16. Excelsior 31-28 (-41)

17. FC Groningen 31-18 (-32)

18. SC Cambuur 31-16 (-42)

Vlap doet Emmen pijn met twee doelpunten

Eerder op de dag pakte FC Twente de draad weer op na een mindere reeks waarin twee keer niet werd gewonnen. Aanvaller Václav Cerný was in de eerste helft de gevaarlijkste man op De Oude Meerdijk. De aanvaller van Twente had drie kansen op de openingsgoal, maar kon doelman Mickey van der Hart niet kloppen. Richairo Zivkovic, Mark Diemers en Jeroen Veldmate verzuimden aan de andere kant te scoren voor de thuisploeg.

Vlap brak in de 70e minuut de ban namens Twente. De aanvallende middenvelder mocht vanaf 20 meter aanleggen en krulde de bal prachtig in de bovenhoek. Even later verdubbelde Cerný op aangeven van Vlap de voordelige marge met een door Ahmed El Messaoudi van richting veranderd schot.

Julius Dirksen was in de slotfase dicht bij de aansluitingstreffer voor Emmen, maar de volley van de invaller spatte uiteen op de lat. In blessuretijd verzorgde Vlap het slotakkoord met zijn tweede doelpunt van de wedstrijd.