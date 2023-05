NAC verzekert zich in Almere van play-offs voor promotie naar Eredivisie

NAC Breda mag zich op de play-offs voor promotie naar de Eredivisie gaan richten. De ploeg van trainer Peter Hyballa stelde zondag het felbegeerde ticket veilig door Almere City in de Keuken Kampioen Divisie met 0-2 te verslaan.

Halverwege was de zege al binnen voor NAC. Sabir Agougil tekende na een half uur met een schitterend afstandsschot voor de openingstreffer. Vijf minuten later zorgde Elías Már Ómarsson voor de 0-2 in het Yanmar Stadion. NAC eindigde het duel wel met tien man: Javier Vet kreeg in de 58e minuut rood voor een stevige schouderduw.