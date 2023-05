Lampard gunt Chelsea-spelers een biertje of wijntje na eerst zege sinds maart

Frank Lampard is opgelucht dat het kwakkelende Chelsea zaterdag voor het eerst sinds 11 maart weer eens een wedstrijd gewonnen heeft. De 1-3-overwinning bij Bournemouth betekende bovendien de eerste zege onder de interim-coach.

"De spelers mogen van mij een biertje of een glas wijn drinken om deze zege te vieren", zei Lampard op zijn persconferentie. "De enige manier om uit deze moeilijke periode te komen, is hard werken. Dat hebben we nu laten zien. Dit is een mooie stap vooruit voor de jongens."

Het is een understatement om te zeggen dat Chelsea een roerig seizoen beleeft. De Londenaren besloten in september om trainer Thomas Tuchel te ontslaan en begin april moest ook zijn opvolger Graham Potter het veld ruimen. Opmerkelijk genoeg werd toen clubicoon Lampard teruggehaald als interim-coach: in januari 2021 werd hij nog ontslagen als trainer van Chelsea en daarna faalde hij ook bij Everton.

Onder Lampard ging het tot zaterdag niet veel beter. Sterker nog: Chelsea verloor alle zes de wedstrijden onder de leiding van de oud-middenvelder. En dat terwijl dit seizoen honderden miljoenen euro's aan nieuwe spelers is uitgegeven.

"Bij Chelsea is het gebruikelijk dat er één of twee spelers bij komen. Nu zijn het er meer. Dan is het begrijpelijk dat het voor de groep lastig is om ritme te vinden. Het zal vanaf nu niet opeens van een leien dakje gaan, maar dit is een eerste stap", zei Lampard.

Chelsea blijft door de zege weg uit de onderste regionen en bezet op dit moment de elfde plek in de Premier League. Duidelijk is dat 'The Blues' volgend seizoen niet in Europa uit zullen komen. Het verschil met nummer vijf Liverpool is twintig punten.

