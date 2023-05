Guardiola baalt van gulle Haaland: 'Hij had de penalty zelf moeten nemen'

Josep Guardiola heeft zaterdag na de nipte overwinning van Manchester City op Leeds United (2-1) kritiek getuit op de vrijgevigheid van Erling Haaland. De penaltyspecialist liet Ilkay Gündogan in de slotfase verrassend een strafschop nemen, maar de Duitser schoot op de paal. Daardoor werd het in de slotfase toch nog spannend.

"Dit gebaar toont aan hoe aardig en gul Erling is. En het is prima als hij zoiets doet als het 4-0 staat en er nog maar tien minuten te spelen zijn. Maar bij een 2-0-stand is een wedstrijd nog niet voorbij. Zeker in Engeland niet", zei Guardiola in gesprek met de BBC.

Binnen een minuut na de misser van Gündogan maakte Rodrigo de aansluitingstreffer voor Leeds United. City moest daardoor nog vrezen voor duur puntenverlies in de titelstrijd, maar de koploper van de Premier League bleef een late gelijkmaker bespaard.

Guardiola begreep er niks van dat Haaland de penalty niet zelf nam, ook al had Gündogan bij een rake strafschop een hattrick gemaakt. "Erling is de beste penaltynemer, dus hij moet altijd achter de bal gaan staan", benadrukte de Spanjaard, die zijn frustraties tijdens de wedstrijd niet onder stoelen of banken stak.

"Erling heeft al iets van tien of elf strafschoppen genomen en heeft er een bepaald gevoel bij. Gündogan niet. Natuurlijk: als de bal er wél in was gegaan, dan had iedereen Gündogan geprezen om zijn hattrick. Maar dit is wel ons werk. Dat moeten we niet vergeten."

Gündogan was zelf ook verrast door gebaar Haaland

Het was in meerdere opzichten verrassend dat Haaland niet zelf achter de bal ging staan. De Noorse topspits scoorde dit seizoen al 35 keer in de Premier League en hoopt dat recordaantal in de laatste speelronden aan te scherpen. Tegen Leeds United stond hij bovendien nog droog.

Gündogan had zelf ook niet aan zien komen dat hij de bal op de stip mocht leggen. "Toen Erling de bal pakte, was ik er zeker van dat hij de penalty zou nemen. Maar hij wilde mij de kans geven. Ik heb hem nog een paar keer gevraagd of hij het zeker wist. Maar hij was zeker van zijn zaak."

Hoewel Guardiola totaal niet te spreken was over de gang van zaken, heeft Gündogan geen spijt dat hij op het aanbod van Haaland is ingegaan. "Ik was vol vertrouwen dat ik zou scoren. We hadden sowieso al eerder de 3-0 moeten maken. Soms gaat het zo. Ik denk dat we na de 2-1 goed gereageerd hebben als team."