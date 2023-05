Blunderende Cillessen krijgt steun bij NEC: 'We moeten hem niet afschrijven'

NEC-spelers Oussama Tannane en Lasse Schöne willen Jasper Cillessen niet afvallen na zijn kostbare blunder in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen. Door een inschattingsfout van de keeper verloren de Nijmegenaren zaterdag met 2-3 en zijn de play-offs verder uit zicht.

De 34-jarige Cillessen dacht in de 87e minuut bij een 2-2-stand dat een zachte volley van Heerenveen-aanvaller Antoine Colassin naast zou gaan. De keeper verkeek zich volledig op die inzet: de bal viel via de paal in de korte hoek binnen.

"Ah, dit is sneu", zei een meelevende Tannane toen hij in gesprek met ESPN de beelden terugzag. "We moeten eerlijk zijn: die jongen heeft ons vaak gered en geholpen. Dit gun je niemand. We moeten hem een beetje ondersteunen en helpen."

Het is de tweede keer in korte tijd dat Cillessen een negatieve hoofdrol opeist in een wedstrijd van NEC. Drie weken geleden was de 65-voudig international met meerdere fouten verantwoordelijk voor de 1-4-nederlaag tegen Vitesse in de Gelderse derby.

Jasper Cillessen slaat zijn handen voor zijn ogen vanwege zijn kostbare blunder. Foto: Pro Shots

'Supporters moeten niet om Branderhorst roepen'

Toch vindt Tannane het niet terecht dat er wordt getwijfeld aan de kwaliteiten van Cillessen. De spelmaker hoorde fans om reservedoelman Mattijs Branderhorst roepen. "De supporters moeten dat niet doen. Jasper is een fantastische keeper. Je speelt niet zomaar bij FC Barcelona en Valencia. Ik denk niet dat we hem nu moeten afschrijven."

Aanvoerder Lasse Schöne sprak Cillessen na het laatste fluitsignaal al bemoedigende woorden toe. "Maar we hoeven nu niet allemaal om hem heen te gaan staan. Daar heeft hij helemaal geen behoefte aan. Je wint met z'n allen en verliest met z'n allen. Hij heeft dit jaar zo veel punten voor ons gepakt. En hij doet het niet expres."

Tot tien minuten voor tijd leidde NEC nog met 2-1 in De Goffert. Vijf minuten voor de blunder van Cillessen had Eredivisie-topscorer Sydney van Hooijdonk de gelijkmaker aangetekend. NEC is nu drie punten van de achtste plek verwijderd. Alleen de nummers vijf tot en met acht mogen naar de play-offs voor Europees voetbal.