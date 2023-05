Uitblinker Rodrygo helpt Real Madrid aan twintigste Copa del Rey uit clubhistorie

Real Madrid heeft zaterdag voor de twintigste keer in de clubgeschiedenis de Copa del Rey gewonnen. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti was in de Spaanse bekerfinale met 2-1 te sterk voor Osasuna. Rodrygo eiste een hoofdrol op.

Al in de tweede minuut tekende de Braziliaan voor de 0-1 in het Estadio de La Cartuja in Sevilla. Hij stond na een aanval over vele schijven op de juiste plek om de voorzet van Vinícius Júnior tegen de touwen te jagen.

Een kwartier na rust kwam Osasuna langszij. De manier waarop was fraai. Lucas Torró schoot de bal van buiten het strafschopgebied kiezelhard in de hoek.

Lang kon Osasuna daar niet van genieten. Tien minuten later kwam Real Madrid op voorsprong. Opnieuw was Rodrygo de doelpuntenmaker. De 22-jarige aanvaller reageerde alert toen een gekraakt schot van Toni Kroos voor zijn voeten belandde.

Osasuna zette nog aan voor een slotoffensief, maar 'De Koninklijke' trok de 2-1 over de streep. Het was de twintigste keer in de historie dat Real, dat in de halve finales afrekende met aartsrivaal Barcelona, het Spaanse bekertoernooi won.