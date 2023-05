Heitinga vindt gelijkspel tegen AZ exemplarisch voor seizoen van Ajax

Delen via E-mail

Trainer John Heitinga baalt ervan dat hij er zaterdag met Ajax niet in slaagde om de cruciale topper tegen AZ te winnen. De Amsterdammers kregen een paar grote kansen, maar speelden met 0-0 gelijk.

"We hebben de kansen gekregen, maar ze niet benut. Het ging net om dat laatste balletje. Dat is ook een stukje focus en precisie", zei Heitinga voor de camera van ESPN.

De 89-voudig international van Oranje lijkt de tweede plaats met Ajax te kunnen vergeten. De achterstand op nummer twee PSV is vijf punten met nog drie Eredivisie-speelrondes te gaan.

Heitinga nam zijn spelers verder weinig kwalijk. "De jongens gaan vol. Ze proberen vanaf het begin het maximale. De strijd is er, ze willen voor elkaar vechten. En met name in de tweede helft zaten er een paar aardige combinaties tussen", zei de interim-coach.