Ultee wil niet de schuld krijgen van degradatie Cambuur: 'Dan denk je weinig na'

Coach Sjors Ultee vindt dat de degradatie van SC Cambuur uit de Eredivisie hem niet aan te rekenen valt. Daarvoor is hij in zijn ogen te kort in dienst van de club. Aanvoerder Alex Bangura zag de neergang al enige tijd aankomen.

De trainer krijgt natuurlijk altijd de schuld, weet ook Ultee. "Zo gaat dat in de voetballerij en dat is logisch", zei de coach tegen ESPN na afloop van de 0-3-nederlaag tegen FC Utrecht. Daardoor viel drie speelrondes voor het einde het doek voor Cambuur.

"De problemen spelen hier al anderhalf jaar en ik ben hier vijf maanden", vervolgde Ultee, die de zieke Henk de Jong in november opvolgde. "Mij dan de schuld geven van de teloorgang wil zeggen dat je weinig nadenkt."

Toch wilde Ultee niet helemaal onder de schuld vandaan kruipen. "Feit is dat ik het ook niet heb kunnen oplossen. Ik zag kansen toen ik bij de club kwam, maar het is me niet gelukt het om te draaien."

Voor aanvoerder Bangura kwam de degradatie niet bepaald als een schok. "We waren dit seizoen niet goed genoeg; dat is de harde realiteit. Er zit weinig vertrouwen in de ploeg", zei de verdediger.