Invaller El Ghazi redt PSV op Het Kasteel: 'Maar mijn oma had hem ook gemaakt'

Anwar El Ghazi zorgde zaterdag voor het verlossende doelpunt van PSV op bezoek bij Sparta Rotterdam (0-1). De aanvaller bleef bescheiden onder zijn belangrijke treffer op Het Kasteel, die ertoe leidde dat Feyenoord zondag nog geen kampioen kan worden.

El Ghazi brak een kwartier voor tijd de ban door uit een rebound te scoren na goed voorbereidend werk van Fábio Silva. Beide spelers waren invaller op Het Kasteel.

"Ik moet eerlijk zeggen: het was niets bijzonders", zei een lachende El Ghazi in gesprek met ESPN. "Het was gewoon een simpele intikker. Ik sta op de juiste plek en schuif hem gewoon binnen. Dat had mijn oma ook gekund als ze daar stond."

PSV-coach Ruud van Nistelrooij benadrukte de cruciale rol van de wisselspelers. "Ze zijn het hele seizoen al belangrijk", zei hij. "Al deze jongens blijven hard trainen en zich inzetten voor het team. Waar we nu staan, is een teamprestatie. Daar is iedereen voor verantwoordelijk."

PSV deed uitstekende zaken in de strijd om de felbegeerde tweede plek in de Eredivisie. De ploeg van Van Nistelrooij heeft vijf punten meer dan Ajax, dat in eigen huis gelijkspeelde tegen AZ (0-0). PSV speelt in de laatste drie speelrondes tegen Fortuna Sittard (thuis), sc Heerenveen (thuis) en AZ (uit).

"Als we drie wedstrijden winnen, zijn we tweede en spelen we voorronde Champions League", zei El Ghazi over de slotweken van de Eredivisie. "Met die mindset moeten we wedstrijden ingaan. Als we vandaag niet hadden gewonnen, had je toch met een rotgevoel gestaan. Nu moeten we in deze flow blijven."