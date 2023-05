Cambuur verliest opnieuw kansloos en degradeert na twee jaar uit Eredivisie

Delen via E-mail

SC Cambuur is zaterdag na twee jaar gedegradeerd uit de Eredivisie. Een 0-3-nederlaag tegen FC Utrecht werd de ploeg van trainer Sjors Ultee fataal.

De eerste twee Utrechtse goals vielen vlak voor rust. Eerst was het Sander van de Streek die zijn oude club pijn deed met een kopbal. Niet veel later verdubbelde Anastasios Douvikas - eveneens met het hoofd - de score.

In de tweede helft zorgde de Griekse spits uit een penalty voor 0-3. Hij mag zich met zestien goals nu samen met Sydney van Hooijdonk van sc Heerenveen topscorer van de Eredivisie noemen. PSV'er Xavi Simons volgt met vijftien treffers.

De degradatie van Cambuur is geen verrassing. De club uit Leeuwarden heeft het al het hele seizoen moeilijk en slaagde er ook na de tussentijdse komst van Ultee - hij werd in november aangesteld als opvolger van de zieke Henk de Jong - niet in om de negatieve spiraal te doorbreken.