Flater Cillessen kost NEC belangrijk punt in strijd om Europese tickets

NEC heeft zaterdag thuis tegen sc Heerenveen belangrijke punten laten liggen in de strijd om tickets voor Europees voetbal: 2-3. Doelman Jasper Cillessen ging lelijk in de fout bij de winnende goal van de Friezen.

Het draaide in het Eredivisie-duel in Nijmegen om de achtste plek in de stand, die recht geeft op play-offs om plaatsing voor de voorrondes van de Conference League. Zowel NEC als Heerenveen maakt daar nog aanspraak op.

Met minder dan tien minuten op de klok leidde NEC met 2-1, maar vervolgens ging het volledig mis voor de ploeg van trainer Rogier Meijer. Eredivisie-topscorer Sydney van Hooijdonk tekende voor de gelijkmaker, waarna zich een persoonlijk drama voor Cillessen afspeelde.

De doelman van het Nederlands elftal, die een zeer wisselvallig seizoen kent, schatte in de 87e minuut een inzet van Antoine Colassin volledig verkeerd in. Cillessen dacht dat het slappe kopballetje naast zou gaan en greep niet in, maar zag tot zijn ontzetting dat de bal via de paal het doel in hobbelde.

Zo draaide de sfeer in het Goffertstadion volledig om. De Nijmegenaren dachten de overwinning in de tas te hebben door goals van Magnus Mattsson en Landry Dimata, nadat Thom Haye de bezoekers uit Heerenveen op voorsprong had gezet. In de slotfase sleepten de Friezen met dank aan Cillessen dus drie punten uit het vuur.