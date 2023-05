PSV wint bij Sparta en stelt kampioensfeest Feyenoord minstens een week uit

PSV heeft zaterdag in de 31e speelronde van de Eredivisie moeizaam met 0-1 gewonnen bij Sparta Rotterdam. Daardoor kan Feyenoord zondag nog geen landskampioen worden. Een goal van Anwar El Ghazi bevrijdde het stroperig spelende PSV op Het Kasteel.

Als PSV zaterdag punten had verspeeld, zou Feyenoord zondag met een zege bij Excelsior al zeker zijn geweest van de landstitel. De ploeg uit Rotterdam-Zuid moet de landstitel nu met minimaal een week uitstellen.

PSV, dat vorige week ten koste van Ajax de KNVB-beker in de wacht sleepte, speelde zeker niet goed, maar omzeilde met Sparta wel een lastige klip. De ploeg van coach Maurice Steijn staat knap vijfde en is zeker voor eigen publiek een lastig te bespelen tegenstander.

Door de zege doet PSV heel goede zaken in de strijd om de felbegeerde tweede plaats, die leidt tot deelname aan de voorronde van de Champions League. Het team van coach Ruud van Nistelrooij heeft nu zes punten meer dan Ajax, dat om 21.00 uur begint aan het thuisduel met nummer vier AZ.

De top vijf in de Eredivisie: 1. Feyenoord 30-73 (+45)

2. PSV 31-68 (+47)

3. Ajax 30-62 (+47)

4. AZ 30-60 (+27)

5. Sparta Rotterdam 31-53 (+16)

PSV valt ver terug na goede start

PSV nam direct het heft in handen op Het Kasteel en al in de tweede minuut schoot Patrick van Aanholt de bal voorlangs. Ook Guus Til en Xavi Simons kregen aardige mogelijkheden in de beginfase, maar Sparta ontsnapte na tien minuten pas echt toen André Ramalho net naast kopte uit een hoekschop.

De thuisploeg knokte zich daarna langzaam maar zeker in de wedstrijd. Het balvaste aanspeelpunt Tobias Lauritsen werd vaak gevonden en ook via de flanken kwam Sparta er af en toe uit. Het in een te laag tempo spelende PSV viel juist ver terug na het sterke begin. Grote mogelijkheden vielen er niet meer in de eerste helft.

Na de hervatting kabbelde het duel voort, totdat PSV rond het uur een enorme mogelijkheid kreeg via Til. Het lukte de middenvelder net niet om de bal binnen te glijden, nadat invaller El Ghazi een luchtduel had gewonnen.

Volg nieuws over PSV Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom PSV Blijf met meldingen op de hoogte

El Ghazi breekt kwartier voor tijd de ban

Het moment met Til luidde een betere fase van PSV in. Érick Gutiérrez en Fábio Silva kregen een aardige schietkans, maar misten beiden het doel. In de 74e minuut had El Ghazi wél succes. De aanvaller, een voormalig jeugdspeler van Sparta, tikte na een scrimmage van dichtbij binnen.

Sparta liet daarvoor al nauwelijks iets zien in offensief opzicht en dat bleef lange tijd zo na de 0-1. Vlak voor tijd kreeg Koki Saito nog een enorme kans, maar de Japanner schoof oog in oog met doelman Walter Benítez de bal naast. Diep in de blessuretijd schoot Mohammed Tahiri namens de thuisploeg nog net over bij een hoekschop.