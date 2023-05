Feyenoord vervolgt titeljacht tegen Excelsior met Paixão en Pedersen in de basis

Feyenoord vervolgt zondag de titeljacht tegen Excelsior (aftrap 14.30 uur) met Marcus Pedersen en Igor Paixão in de basis. Pedersen vervangt opnieuw de afwezige Gernot Trauner, terwijl Paixão weer de voorkeur krijgt boven Alireza Jahanbakhsh.

Trauner is door een blessure niet inzetbaar voor trainer Arne Slot. De 31-jarige Oostenrijker, normaal gesproken een basisspeler in het hart van de defensie, ontbrak twee weken geleden ook al in de gewonnen thuiswedstrijd tegen FC Utrecht (3-1). Toen was hij ziek.

Slot kiest er weer voor om Geertruida als centrumverdediger op te stellen, net zoals de trainer van Feyenoord dat deed toen Trauner eerder dit jaar langdurig geblesseerd was. Zijn plaats aan de rechterkant wordt ingenomen door Pedersen. Aan de linkerkant keert Quilindschy Hartman terug na een schorsing. Paixão krijgt als rechtsbuiten weer de voorkeur boven Jahanbakhsh.

Daarnaast maakt Quinten Timber zijn rentree in de wedstrijdselectie van Feyenoord. De middenvelder raakte eind februari geblesseerd aan zijn knie en is sneller dan verwacht fit. Vorige week zaterdag deed hij al een helft mee in de besloten oefenwedstrijd tegen OH Leuven (5-3). Naast Trauner ontbreekt alleen Patrik Walemark. Zijn seizoen is al ten einde.

De opstelling van Feyenoord. Foto: NU.nl

Feyenoord moet nog wachten op titel

Feyenoord kon bij aanvang van het voetbalweekend zondag kampioen worden, mits PSV zaterdag punten verspeelde tegen Sparta Rotterdam. Dat laatste gebeurde niet: PSV won met 0-1. Bij een zege op Excelsior speelt Feyenoord volgende week zondag thuis tegen Go Ahead Eagles wel de kampioenswedstrijd.

Excelsior-Feyenoord begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük. Het Van Donge & De Roo Stadion is zwaarbeveiligd voor het treffen tussen de Rotterdamse clubs. Rondom het stadion staan containers en er zijn veel agenten en stewards op de been.