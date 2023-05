Fraaie assist Mazraoui bij zege Bayern, eerste basisplek Gravenberch in maanden

Delen via E-mail

Noussair Mazraoui heeft zaterdag in de Bundesliga zijn waarde bewezen voor koploper Bayern München. De oud-Ajacied gaf een mooie assist bij de 1-2-zege op Werder Bremen. Ryan Gravenberch had bij de bezoekers zijn tweede basisplaats van het seizoen.

Bayern kwam een kwartier na rust op voorsprong door een goal van Serge Gnabry, die de bal uit de kluts voor de voeten kreeg. Tien minuten later verdubbelde de ploeg van trainer Thomas Tuchel de voorsprong. Daarbij had Mazraoui een hoofdrol.

De 25-jarige Marokkaan uit Leiderdorp stoomde op met de bal aan de voet en gaf een listig steekpassje op Leroy Sané. Die aarzelde niet en drukte af: 0-2. In de slotfase werd het nog spannend door de aansluitingstreffer van Niklas Schmidt, maar Bayern trok de drie punten over de streep.

Naast Mazraoui hadden Matthijs de Ligt en Gravenberch een basisplaats bij Bayern. Dat laatste was opmerkelijk. Gravenberch heeft een moeizaam eerste seizoen bij 'der Rekordmeister' en stond tot dusver alleen in februari een keer in de basis. Daley Blind bleef zaterdag de hele wedstrijd op de bank.